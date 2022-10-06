【內房困局】江西縣城花式賣樓，中介每賣出一套房獎１０００人幣

《經濟通通訊社６日專訊》數年前內地強調房住不炒，各地「花式調控」，到如今樓市下行

風險殺到，危及地方財政，各城各縣都在想盡辦法促進樓市成交，奇招盡出。在江西省宜春市上

高縣政府，當地宣布實施一系列樓市維穩措施，除了階段性購房補貼政策以及契稅補貼外，還要

獎勵賣出房子的銷售中介。政策提及，在上高縣已備案的中介機構每銷售一套商品房，由受益財

政給予每套１０００元（人民幣．下同）的獎勵，以當地上月房產平均總價６７萬元計算，相當

於０﹒１５％佣金，這樣的獎勵能否吸引中介落力推銷房子，尚要打個問號。

另外，在當地城區購買新建商品房的購買人，若屬首次購買住房，則由受益財政給予每平方

米３００元的補貼；若屬購買改善型住房的，澤由受益財政給予每平方米２００元的補貼；符合

國家二孩、三孩政策的家庭，憑戶口本或出生證明購買商品住房時，由受益財政分別給予每平方

米３００元及５００元的補貼；新樓和商鋪的購買人所交契稅將獲受益財政給予５０％補貼，二

手樓購買者在繳清契稅後，亦可獲５０％補貼；此外，當地個人住房首套房首付比例下調至

２０％，二套房最低可按３０％執行。（ｅｙ）

