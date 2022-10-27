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即市新聞

27/10/2022 07:50

《華爾街內望》科技巨頭財報未如期望，納指重挫逾２％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ及微軟的財報雙雙遜於預期，為
市場潑下冷水，科技股受壓，納指周三（２６日）尾盤重挫２２８﹒１２點，或２﹒０４％，收
１０９７０﹒９９點。
　　標普５００亦跌２８﹒５１點或０﹒７４％，收３８３０﹒６點。道指持平，收
１０９７０﹒９９點。Ａｌｐｈａｂｅｔ第三季銷售額為６９０﹒９億美元，按年增幅僅達６％
。微軟銷售額為５０１﹒２２億美元，按年增長１１％，為２０１８財年以來表現最疲弱。
Ａｌｐｈａｂｅｔ與微軟股價分別暴跌９﹒１４％和７﹒７２％。Ｍｅｔａ跌５﹒５９％。亞馬
遜跌４﹒１０％。蘋果跌１﹒９６％。
　　另一方面，加拿大央行加息５０個基點，至３﹒７５厘，升幅小於預期，再度燃起市場對美
國聯儲局將放緩加息步伐的猜測。民主黨籍的參議院銀行委員會主席布朗（Ｓｈｅｒｒｏｄ　
Ｂｒｏｗｎ）周二（２５日）亦致信聯儲局主席鮑威爾，要求他在對抗通脹的同時，關注就業問
題。
　　華爾街市場分析指出，經濟響起衰退警告，但通脹仍然高企，聯儲局將陷兩難。高盛策略師
亦警告美股尚未觸底，預計標普指數將跌至２８８８點，較周三的收盤水平下跌約２５％。
（ｊｆ）

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