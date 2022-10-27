《缸邊隨筆－石鏡泉》美國衰退

《缸邊隨筆》瑞信銀行利率策略主管波扎爾（Ｚｏｌｔａｎ Ｐｏｚａａｒ）以準確預測逆

回購市場的動向而聞名。當短期利率稍有變動，他的報告便會被視為「市場指南」，是一位「市

場波動的先知」，甚至「恐慌預言家」。



波扎爾曾任美國聯儲局及美國財政部官員，金句是「金融市場裏有許多謠言，你需要自己用

心鑽研真相，辨識真偽。」他在最近的一篇文章《戰爭與產業政策》中指出，戰爭形式多元化，

除了我們熟悉的飛機大炮常規戰之外，戰爭也可在網絡、太空、深海等空間進行。



＊特朗普率先發難＊



近年的中美博弈，在技術、物流及大宗商品上展開全面的經濟戰爭。在技術的戰綫上，中美

之戰率先揭開戰幔。２０１８年，前美國總統特朗普掀起貿易戰，之後美國著力打壓中國高科技

行業，甚至幾乎限制所有中國製造的產品出口到美國。至今已有千多間中國企業，被美國列入制

裁清單，其中半導體產業是重災區。



今年８月，拜登簽署法案，下令芯片巨企要「二選一」：要在中美之間選址設廠。選美國，

便會有美國政府補貼；選中國，便會被禁用美國技術。今時這種做法，已從半導體，蔓延至新能

源、醫藥、稀土、紡織等的產業之中。



此外，全球產業鏈在中美博弈、新冠疫情，以及俄烏戰爭之後，已經發生了徹底的改變。《

戰》一文指出，過去３０年，世界大致和平，國際政局較為穩定，而大國產業鏈分為以下３個：



（１）便宜人力：美國吸引全球移民，通過移民來保持本土服務業低廉人力的成本，以促進

經濟增長，例如在矽谷，就有相當多的中、印的「數碼農民」在為美國互聯網企業打工；



（２）便宜貨品：中國一直憑藉成本優勢，成為「世界工廠」，源源不絕地為世界，特別是

美國，提供價格低廉的產品；



（３）便宜能源：俄羅斯廉價的天然氣持續為歐洲國家，包括德國等，提供能源支持。



＊中美、俄歐反枱了＊



這３個巨大的產業鏈涵蓋了中、美、俄、歐４個全球最重要的地緣政治勢力。在和平的狀態

下，歐洲向俄羅斯支付歐元，美國則向中國支付美元。便宜的能源、人力和商品，造就了世界的

低通脹和經濟繁榮，使到全球產業鏈出現「明斯基時刻」（Ｍｉｎｓｋｙ Ｍｏｍｅｎｔ），即

在信貸周期或景氣循環中，資產價格大幅下跌。在長期的經濟繁榮中，資產價格上漲則會導致投

機性的貸款增加，而過多投機所產生的債務卻會造成投資者現金流緊絀，即資產所產生的現金流

，不足以支付債務需要的利息。



俄烏戰爭爆發，俄羅斯停止向歐洲輸出廉價天然氣，導致歐洲能源價格和通脹不斷上升。歐

洲天然氣價格已升至去年同期的５倍！工業、經濟受累，「俄歐合作體系」宣告破裂。



於是，在全球幾股最重要政治勢力的衝突中，產業鏈包括工廠和物流，面臨斷裂的危險，而

今時全球最大的危機涉及大宗商品，這將為環球經濟衝擊更大。



美國為了阻止中國崛起，即使暫仍沒有其他國家可代替中國，生產便宜貨品以滿足美國市場

的巨大消費需求，而帶來高通脹，美國也在所不惜，繼續與中國博弈，甚至「脫勾」、「去中國

化」，令重構全球產業鏈，更困難重重。



＊《彭博》：美１００％衰退！＊



《彭博》最近斷言，未來一年，美國經濟衰退的機會高達１００％！比之前的６５％，已是

最後警告，但拜登則認為「美國經濟非常強勁」，不會陷入衰退；即使出現衰退，亦很輕微，《

彭博》無疑已摑了拜登一巴。



事實上，美國樓價已開始下跌，企業裁員風也勁吹，包括微軟、Ｘｂｏｘ、Ｅｄｇｅ等巨企

，瑞信已下調了對微軟預期，並指是２０年來，個人電腦最陡峭的下滑。Ｍｅｔａ及

Ｇｏｏｇｌｅ雖口硬，聲稱不是裁員，而是「減」員，大家心知肚明。至於金融企業如大摩、高

盛等，同樣風雨飄搖。美國諮商會一項調查顯示，受訪ＣＥＯ中，有９８％認為將衰退，１３％

更認為嚴重衰退，總之愈來愈悲觀。



看來，似乎不必等企業財報，不必等疫情過去，大家都會知道，美國乃至全球經濟將是怎樣

的一個面貌。美股至今已蒸發了９兆美元，預計美國失業人口將高達１００萬，期望通脹衝擊下

，經濟可以軟著陸？對不起，有專家指１１次有８次都是硬著陸，即經濟衰退，失業率飈升，但

今時美國人似乎因「衰退疲勞」－－聽得多「衰退」，麻木了！三分一美國人，涵蓋所有年齡層

沒有準備，也不儲蓄，不會為未來生活綢繆。



美國發動這場影響世界的經濟戰爭，不惜打出「七傷拳」損人傷己，也不管本土通脹令美國

人處於水深火熱；對中國，這場戰爭關乎國家發展，一定會奉陪到底。誰勝誰負，將決定誰能構

建新的供應鏈體系，從而主導全球下一個經濟新秩序。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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