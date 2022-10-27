《思前想後－郭思治》大市仍處反覆尋底弱態，宜留現金待低吸良機

《思前想後》大市自踏進１０月份之下旬後，由於買盤態度持續保守，加上沽壓又不斷湧現

，故恒指終跌穿２０１１年１０月之低位１６１７０點，且更於２４日大幅急挫逾千點，直至執

筆一刻止計，本月大市在先高後低之形態主導下，恒指暫是由５日之高位１８１６４點大幅急跌

至２５日之低位１４９４７點，即月內之波幅已擴闊至３２１７點，單論波幅計當已不算小，該

已可滿足月內之所需，但由於目前人心虛怯，在買盤薄弱下，只要沽壓持續湧現，整個大市已可

不斷往下尋月內及年內之新低，前文已述多次，大市如欲擺脫反覆續尋底之弱態，首要的條件是

恒指必須先成功重越１０天線（約在１６１０７點左近）並穩守其上超過三個交易日，惟照目前

之情況看，由於恒指已不斷跌離１０天線，故單從技術上看，整個大市暫仍會處於反覆續往下尋

底之弱態中。



＊漸跌離各組平均線，偶作回升只屬技術性後抽＊



移動線方面之表現持續偏弱，直到目前一刻止計，各組常用的平均移動線之排列仍屬倒序模

式，現在由上而下之排列為２５０天線（約在２１５４９點左近），１００天線（約在

１９５８７點左近），５０天線（約在１８２０７點左近），２０天線（約在１６７１９點左近

）及１０天線（約在１６１０７點左近），而恒指現不但仍反覆於上述五組平均移動線之下，且

技術上更已呈漸跌離之感，單從走勢上看，整個大市仍將持續處中期續尋底之跌浪中，期間即使

大市能偶作回升，惟該只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而已。



＊跌穿１２年低位或現恐慌性拋售，短炒不宜過勇＊



今年大市在先高後低之形態主導下，恒指暫是由２月１０日之高位２５０５０點跌至１０月

２５日之低位１４９４７點，即年內累積下跌之波幅已達１０１０３點，單從技術上看，今年大

市累積之波幅遠比過去兩年為大，２０２１年恒指是由２月２８日之高位３１１８３點跌至１２

月２０日之低位２２６６５點，即年內之下跌波幅為８５１８點，至於２０２０年恒指是由１月

２０日之高位２９１７４點跌至３月１９日之低位２１１３９點，即年內下跌之波幅為８０３５

點，單從資料上看，今年大市面對之壓力確較過去兩年為大，而更值得留意的是，由於恒指現已

正式跌穿２０１１年１０月之低位１６１７０點，此乃過去１２年來之低位，一旦失守，大市可

能會出現不太理性之拋售，期間更可能略帶恐慌性，故投資者如欲作投機性之短炒部署，首先不

宜過急及過勇，另外，亦需先做好風險管理，在持續尋底之市況中，最好是盡量保留現金在手，

靜待另一潮低吸良機。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

