《法證攻防－林恩》英首相快速上任，英鎊反彈不容忽視

《法證攻防》上任英國首相卓慧思請辭僅數天，保守黨內部迅速解決新任首相問題，辛偉誠

成為首位英藉印裔首相，亦是英國近代史上最年輕的首相。首相問題得以迅速解決，英鎊匯率亦

連升兩日，周三（２６日）下午４時３０分英鎊兌美元匯價報１﹒１５８１美元，較上周五

（２１日）反彈約２﹒５％。英鎊走勢近日明顯轉強，英國長期之國債價格亦見支持，如走勢持

績，或可以今年７－８月時的１﹒２０水平作參考。

除了英鎊轉強，人民幣匯價近日亦大幅波動，剛剛二十大會議結束後，新任管理層出爐，但

除了中慨股大跌外，人民幣匯價亦一度升穿７﹒３元水平，是２００８年以來的高位，正當大市

揣測人民幣會否繼續疲弱時，周三下午突然一波操作令人民幣轉強，匯價由當日高位

７﹒２９９７直插至４時３９分約７﹒１７０５水平，單日波幅１﹒８％。人民幣突然急變，加

上下周美國將議息，未來一周美元人民幣匯價或持續波動。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林

恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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