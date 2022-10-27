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27/10/2022 16:19

【新冠肺炎】下周四起解除食肆營業時間限制，婚宴可脫口罩拍照

　　《經濟通通訊社２７日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵宣布，政府下周四（３日）起放寬部
分社交距離措施，包括解除餐飲處所和表列處所有關營業時間和堂食時間的限制，餐飲處所、體
育場所、活動場所、宗教場所、酒店等台上影相可以豁免戴口罩，意味婚宴賓客可以除下口罩拍
照，同時，政府轄下的燒烤地點亦可重開。
　　李夏茵指，放寬入境檢疫至「０＋３」後，３星期內的輸入及本地個案增加，但死亡及重症
個案穩定，醫院壓力能承受，風險可控，強調當局會優先考慮放寬反彈風險較低，涉及經濟民生
的防疫措施。
　
＊疫苗通行證及口罩令須維持一段時間＊
　
　　李夏茵提到，政府近期已很少進行圍封強檢，但大廈強檢仍有需要，因為可以觀察到個別大
廈數字上升可能找出隱形傳播鏈，而疫苗通行證是香港防疫主要策略，疫情仍然不穩定，處於上
升趨勢，需要維持一段時間，等形勢比較安心才會縮減放寬。防護中心數據顯示，海外輸入個案
飆升很嚴重，達到１０％，再放寬「０＋０」的話，風險大、有違可控原則。她指出雖然現時重
症的數字並非很多，但政府需要持謹慎態度。
　　李夏茵表示，決策何時及放寬那些防疫措施，由整個政府討論，個人覺得戴口罩必需堅守，
尤其流感高峰期將至，過去３年流感比較平穩，擔心放寬口罩令後反彈將很嚴重，相信戴口罩需
要持續一段日子。（ｃｌ）

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