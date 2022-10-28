《小傳日記》維他奶逆市爆上！神州孖屐好馨香？

《小傳日記》魚缸又到期結日，淡軍奮力猛沽，最終成功再次隊穿１５０００大關，收市前

結果都係上唔返，正式宣告失守萬五，淡軍又贏一仗。

全日隻隻股都跌，睇到人無曬心機。不過今日有隻逆市奇葩就勁升１２巴仙，講緊就係隻維

他奶（００３４５）。維他奶噚日出盈喜，預期截至９月底中期純利介乎１﹒４至１﹒５億銀，

而舊年同期就係３２８０﹒４萬銀，即係賺多成３﹒２６倍！不過份盈喜都均真，講明有大約

５９２０萬銀都係來自政府嘅疫情補貼，如果唔計補貼，即係大概賺多８０８０萬銀，都賺多成

１﹒４６倍！

盈喜入面就提到，賺多嘅主要原因係因為神州業務嘅淨利潤大幅增加，取得「令人鼓舞嘅收

入增長」同埋穩健的盈利能力。不過維他奶打入神州市場都唔容易，２０１８年嗰陣就曾經有翻

版事件出現，一個包裝超似維他檸檬茶咁樣嘅翻版就出現喺上面孖屐，連個ｌｏｇｏ都十足十嘅

「維他牛」，當時都掀起一輪網絡熱話，而「維他牛」老闆都曾經直認包裝係有「參考」維他檸

檬茶，仲聲大大叫維他奶不如收購來解決紛爭。

雖然近年都唔係好知後續係點，不過如今睇到維他奶預告神州開發得唔錯，相信都無被「維

他牛」嘅老翻風波影響到，不過如果要再進一步挑戰蒙牛（０２３１９）或者農夫山泉

（０９６３３）嘅飲品市場地位就係後話喇，請請！



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