《缸邊隨筆－石鏡泉》承先啟後

《缸邊隨筆》上兩周市場發展充滿波動性，港股來回走了個來回近五千點的Ｖ形走勢，之後

怎走？



＊先承先＊



這次股跌（是環球股跌）是基於四個利淡因素而來：



（１）疫



（２）通脹



（３）俄烏戰



（４）因通脹而加息，再而經濟放緩╱衰退，公司盈利跌。



＊再啟後＊



＊疫－－病去如抽絲，轉好中＊



自今年初歐美地區而當冇疫，而中國自６月１日已對防疫措施有見彈性，正是一處疫情一處

例，縱有封區，也不是封城，不過是老外見你不跟他們一樣地躺平，就處處唱你不是。今年６月

１日後已是疫多，大封，疫少，小封，重點是在檢，１４億人，防疫是不能一下鬆懈，但總的方

向是慢慢鬆，於是今時有了航班取消溶斷機制，會不會鬆到疫前狀態？外國可能想，但中國應很

難，只能在復原與防疫間，按疫情輕重而打拉鋸，但總的言是利淡壓力漸解。



＊美通脹－－ＲＩＰ歡呼中躺下＊



美國鈔印多，通脹遲早來，美通脹升是始於去年７月，但美儲局基於政治原因，不但視而不

見，而是視而見之後，謂是暫時性的。謂美儲局因政治原因而視通脹於不見，是為美儲局說了好

話，如謂美儲局真的視不見通脹，就是謂整個美儲局是盲、聾及無經濟常識，由他們來主理美國

貨幣政策，是等同將核彈交與恐怖分子管。



到今年３月，美儲局驚醒加息，跟？就鷹鷹鷹，圖以今時之鷹，補昔日之鴿。唉！過猶不及

，一樣是蠢貨。



６月通脹達９﹒１％，筆者認為是頂，但美儲局為補其之前「眼拙」之過而仍鷹叫，結果就

是被１０月７﹒７％的通脹率打臉，無他，一步錯，便步步錯。以後會不會仍鷹鷹叫？可以，但

要市場信先啦！



今時市場已睇美儲局鷹行折翼，故上周四（１０日），美股大升息大跌，金升匯跌。市場今

後會自己看通脹趨勢，而不理美儲局的鷹叫。



美通脹緣於兩因：鈔印多，供應鏈斷。



供應鏈會隨中美關係稍緩（習拜今日會啦！）及俄烏戰望和，而見改善。另方面美入口商去

年因怕供應鏈斷而加大入貨量（你做過廠就知，一話原料有機會缺，就本要十斤都訂夠三十斤，

要預住供應商會Ｃｕｔ你單嘛！Ｃｕｔ剩啱啱只得十斤時，就ｇｏｏｄ ｆｉｔ，Ｃｕｔ極仲有

二十斤，就炒番十斤出去，才可保障自己無料開工）。今日便可以不缺貨，其中一個反映的現象

，是航運費跌！跌到全球最大航運公司馬士基不是已為明年發盈警？東方海外（００３１６）股

價亦已不見年前輝煌啦！



因此不少美國的入口貨將會價順，但能源價、醫療價、學費價就不能順，因這些物價不受加

息影響，反之買車、供車、買屋、供屋就會受加息影響而價下。屋、車兩項，組成美國通脹近半

，這兩項跌價，美通脹率能升多少？美儲局愈加息，屋、車價跌愈多，到跌出個禍來時，就是次

按風暴重現，美儲局要朝加而夕減因為加息加出個禍來時，是遺臭萬年的，打份工啫，做乜做到

使祖宗子孫也蒙羞？



美儲局更要考慮的是，加息到了目前水平，已使買美債的資金枯竭，你美儲局月月加，即是

美債價會月月跌，有誰蠢到去買蝕本貨。美財長耶倫已有警告，美債市有Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ危

機，並要安排財政部自己購回自己發行的債券，即是美國日本化了，若是，美匯如何？



＊俄烏戰－－金主缺錢＊



人人以為烏克蘭澤連斯基好打得，但打來打去，都只不過是美國金主的馬仔。俄羅斯因有些

將領打而無功，都換了人，澤連斯基亦一樣打而無功，美國金主會不會再讓隻馬仔拖入另個越戰

泥潭，或阿富汗苦戰？不可能啦！所以近日就有傳白宮已密會克宮。

如和談有成，美對俄的種種制裁應會逐步瓦解，取消對俄的油氣制裁就全球皆大歡喜，美通

脹回下債息亦可望回下，時間點應在明年３至６月？



＊股市－－步出黑暗，摸索黎明＊



美通脹壓力緩下，美加息亦可緩下，股市可望壓減，不過美儲局這輪急加息已把全球不少企

業的發展打爛，不要說發展中國家有幾慘，光是看香港的中產階級那個不坐困愁城，樓價跌，強

積金蝕，股市失利，份工唔知未來數月有無得保。在歐美，倒閉了多少企業？美國科技人員的失

業潮在未來數月，將如潮湧，都是對股市不利的。但慶幸仍有大戶有錢可以低位買貨？住，可以

有隻小牛，但要大牛，怕仍要散戶有銀跟進才可。



如你認為上周港股大升是因為美通脹數據放緩的話，就是小看了大戶的能耐。大戶看的，不

是當天公布的數據，而是預期下月、下半年、下年的數據趨向。留意是趨向，留意是趨向，不用

看小數點位後的數字。不信？請你解釋筆者在１１月３日「見底定反彈」一文中的恒指及期指那

兩張圖的成交變化？



該文提出：



股市是金錢遊戲，有水（錢）就生，無水（錢）則亡。這些水是「聰明水」定「笨人水」，

不太重要。是「聰明水」則恒指這個萬四╱萬六水平是有較強力支持，以待黎明。是「笨人水」

，則恒指這個萬四╱萬六水平守不了多久，又會再跌。



要知有無水入，看成交。港股自１０月１７日起，整體成交是見趨升的，此時入市的投資者

是散戶定大戶？筆者傾向是大戶在入貨，這跟今年３月底時的恒指走勢及成交是相若的。其中

ＯＢＶ在３月底時見回升，近兩天亦見如是回升，但當然還要待一個月後才可確認。



是甚麼會讓大戶落注？一字曰：抵。



生果價錢有平貴，皮光肉滑，靚靚的芒果，定然價貴。但黑點斑斑的芒果，賣相欠佳，無論

幾爛，只要夠平都可以有人買，至多攞去做堆肥。



股票是否夠平，一般看兩個因素對比：１）息；２）盈利增長。這兩個因素是相互對比和轉

化的。



今時加息的壓力可望放緩，但公司盈利能否增長，仍要看不少政經因素的變化，由現在至明

年３月的財報，應是公司盈利倒退，不利股價，但大戶會看的是在明年，公司盈利增長會回來嗎

？又會增長多少？這才是投資者當前要研究的議題。



這個議題很大，日後談。今時怎做？無盈利公司暫不諗，對有盈利公司買些少，至多捱下價

，一年後總應有利。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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