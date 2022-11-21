《洪視全球－洪灝》展望２０２３：或躍在淵

《洪視全球》展望２０２３：或躍在淵



＊重新審視防疫政策，「雙迴圈」的驅動雙輪力有不逮＊

中國調適防疫政策之際，正值出口增速２９個月以來首現負增長、社零增速由正轉負的關口

，兩項資料均劍指國內外需求的同步消退。然而，在岸市場卻從２０２０年３月時疫情爆發之初

的低點附近展開反彈，銳不可當。

中國出口周期為七年一輪的中周期，並已於２０２１年２月見頂。這意味著經常帳戶餘額相

對於ＧＤＰ的累積速度日趨放緩。出口周期創造宏觀流動性，也因此與中國股市周期緊密相連。

據此，出口中周期見頂與市場共識的「新的長期牛市」的邏輯相悖。



＊經濟短周期接近拐點，但房地產復甦非一日之功＊



以房地產投資周期衡量的經濟短周期正接近其轉捩點。但處於拐點的短周期仍需一劑催化因

素的助力在未來一年裏以開啟新一輪周期。

當下的境況與２０１４年初有諸多相似之處。譬如，這兩個時期都見證了美聯儲大刀闊斧收

緊貨幣政策和中國房地產市場的趔趄前行，而決策層最終伸出援手。這兩個時期的市場走勢亦重

規疊矩。譬如，上證在２０１４年的前幾個月間進退維谷。

與此同時，美國經濟短周期正從峰值回落，但尚未能恰如其分地反映美國經濟所面臨的衰退

風險。由於中美經濟東鳴西應，交錯相依，美國的宏觀波動性將通過匯率、大宗、股票和債券外

溢至中國乃至全球市場。



＊上證曲折交易於約３－３５００點，恒指約１６－２３０００點。漸進傾向於周期性、成長型

板塊相對於防禦性、價值型板塊＊



我們的基準情景是，中國將一波三折、循序漸進地重啟，中國房地產行業將在政策支持下緩

慢複蘇，而美國將在２０２３年步入衰退。如這三項不確定因素中任何一項好於我們的基準情景

，譬如重啟加速、房地產市場迅速恢復抑或美國經濟避免了衰退，都將有力提振基準情景下的投

資收益。

中國的利潤率周期正再度擴張，這預示著周期性和成長型板塊相對於防禦性和價值型板塊的

表現前景向好。直觀地說，隨著中國重啟和房地產恢復元氣，對周期性板塊的需求理應有所改善

，增長也將受益。

誠然，風險因素在於中國繼續延緩重啟，房地產持續低迷，而美國如期陷入衰退。這三重衝

擊同時發生將招致近似於我們在２０２２年所經歷的一類風險情景。本文無須贅述。即使如此，

今年的史詩級波動表明，我們應該已經見證了上證以及恒指在本輪周期的最低位之一。

任爾東西南北風。無論我們在２０２２年遭遇了多少暗流險灘，眼下是時候重振旗鼓，舉步

向前了。《思睿駐港首席經濟學家 洪灝》



＊注：本文節錄自洪灝先生於１１月２０日發表的《中國市場策略》報告



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