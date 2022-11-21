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21/11/2022 16:33

《美元走勢－羅明立》英鎊短期有壓力，或要下試１﹒０６５０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４０﹒７４　１４０﹒８８　１４０﹒１９
　　歐元╱美元　１﹒０２６２　１﹒０３３３　１﹒０２５３
　　英鎊╱美元　１﹒１８２４　１﹒１８８６　１﹒１８０７
　　美元╱瑞郎　０﹒９５６７　０﹒９５７５　０﹒９５３４
　　美元╱港元　７﹒８１２０　７﹒８２３６　７﹒８０６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１８日）美國１０月成屋銷售年化總數為４４３萬，大幅低於前值的
４７１萬但就好過預期，此數據由今年起已持續下滑，顯示美國樓市面臨較大壓力。波士頓聯儲
銀行主席柯林斯上周五表示，未有證據表明物價壓力正在減弱，近期的數據未能改變其對利率的
看法，認為聯儲局可能需要再次加息０﹒７５％。美匯指數反覆回升，執筆時觸及１０天線的
１０７﹒５０。　
　　英國財相上周四（１７日）公布的措施包括２５０億英鎊的增稅和３００億英鎊的削減支出
，有助恢復市場對政府財政穩健的信心，但同時或會影響到英倫銀行的貨幣政策以平衡對經濟層
面的支持。英鎊短期有調整壓力，或要下試１﹒０６５０。歐元同樣處處調整階段，基本面不濟
加上冬季來臨面對的能源危機問題，會抵銷央行加息的利好因素，不排除要下試２０天線的
１﹒０１。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０２８０　１﹒０１８０　１﹒０３２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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