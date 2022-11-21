《美元走勢－羅明立》英鎊短期有壓力，或要下試１﹒０６５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４０﹒７４ １４０﹒８８ １４０﹒１９

歐元╱美元 １﹒０２６２ １﹒０３３３ １﹒０２５３

英鎊╱美元 １﹒１８２４ １﹒１８８６ １﹒１８０７

美元╱瑞郎 ０﹒９５６７ ０﹒９５７５ ０﹒９５３４

美元╱港元 ７﹒８１２０ ７﹒８２３６ ７﹒８０６５

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《美元走勢》上周五（１８日）美國１０月成屋銷售年化總數為４４３萬，大幅低於前值的

４７１萬但就好過預期，此數據由今年起已持續下滑，顯示美國樓市面臨較大壓力。波士頓聯儲

銀行主席柯林斯上周五表示，未有證據表明物價壓力正在減弱，近期的數據未能改變其對利率的

看法，認為聯儲局可能需要再次加息０﹒７５％。美匯指數反覆回升，執筆時觸及１０天線的

１０７﹒５０。

英國財相上周四（１７日）公布的措施包括２５０億英鎊的增稅和３００億英鎊的削減支出

，有助恢復市場對政府財政穩健的信心，但同時或會影響到英倫銀行的貨幣政策以平衡對經濟層

面的支持。英鎊短期有調整壓力，或要下試１﹒０６５０。歐元同樣處處調整階段，基本面不濟

加上冬季來臨面對的能源危機問題，會抵銷央行加息的利好因素，不排除要下試２０天線的

１﹒０１。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０２８０ １﹒０１８０ １﹒０３２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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