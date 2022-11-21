《國企紅籌》中國華融（２７９９）股權變動，中信集團成單一最大

《經濟通通訊社２１日專訊》中國華融（０２７９９）公布，中國銀保監會同意中國財政部
將所持有該集團約２４﹒０７億股內資股，佔已發行總股本的３％向中信集團增資。
該集團指，權益變動後，中信集團持２６﹒４６％股權而成為單一最大股東，財政部持
２４﹒７６％股權，而中保融信私募基金和中國人壽保險（集團）分持１８﹒０８％和４﹒５％
股權。（ｗｈ）
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