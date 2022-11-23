《炒股戰記－施富》冬季因素加憧憬中澳關係改善，煤炭股吼得過！

《炒股戰記》「雙１１」完晒，富仔總算跟到「尾班車」，買到京東（０９６１８）同快手

（０１０２４），兩隻都賺到些少。富仔分別喺２１０銀同５２銀，將京東同快手持貨全數沽出

，今次再加多兩隻煤炭股入去。



＊兗礦周線圖走勢靚＊



就嚟到１２月，受到冬季嘅季節性因素影響，煤炭股點都有啲著數。最重要嘅係，今年中澳

關係有啲改善，若果兩國開通番煤炭貿易，有大行估計可能會為內地帶嚟大約每年１０００萬至

３０００萬噸新增進口，同時降低入口煤綜合成本，有望紓緩煤炭供應緊張嘅問題。

事實上，國家統計局公布，１０月生產原煤３﹒７億噸，按年增加１﹒２％，增速比９月回

落１１﹒１個百分點，但進口煤炭２９１８萬噸，按年增長８﹒３％，增速比９月加快７﹒７個

百分點。始終冬季保持電力穩定供應，係阿爺提出嘅其中一項重要任務，隨住進口煤炭增速加快

，相信幫到煤炭股。

今次富仔就揀咗兩隻煤炭股，分別係兗礦（０１１７１）同兗澳（０３６６８）。先講兗礦

，股價由９月初高位３６﹒５銀回落，到今個月走勢有啲好轉，喺２５０天線嘅支持力幾強。今

日股價仲連續第三日上升，仲破埋１０天線。睇埋周線圖，兗礦自本月開始一直喺５０周線有好

強支持，９日ＲＳＩ亦重現上升動力，走勢都幾靚仔。早排煤炭股回調咗唔少，喺天氣、貿易關

係等利好因素下，相信兗礦短期仲有得升。富仔喺２３﹒８銀買咗１６０００股（８手），目標

睇２７銀，到價全數沽出，收市跌穿２２銀就止蝕。

另一隻同系嘅兗澳，如果中澳貿易關係改善，對兗澳幫助比較大。股價１１月初開始橫行，

對上兩日升破１０天線同２０天線，短線走勢唔錯，９日ＲＳＩ同嚴重超買區仲有啲距離，依家

買入都ＯＫ。富仔喺２８銀買咗２０００股（２０手），３２銀附近為目標，跌穿２６銀就止蝕

。



沽出之股份及盈虧



股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 盈虧（元）

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京東 ７５０股 １７４﹒００ ２１０﹒００ ２７０００

（０９６１８）

快手 １５００股 ４５﹒２５ ５２﹒００ １０１２５

（０１０２４）

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套現：２３５５００元





模擬投資組合（原有持股）



股份 買入日期 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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國泰 ０６╱０７ １０００股 ８﹒２５ ７﹒４４ ７４４０

（００２９３）

兗礦 ２３╱１１ １６０００股 ２３﹒８０ ２３﹒９５ ３８３２００

（０１１７１）

兗澳 ２３╱１１ ２０００股 ２８﹒００ ２８﹒２５ ５６５００

（０３６６８）

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股票市值 ： ４４７１４０元

剩餘現金 ： ５４２１９５元

組合淨值 ： ９８９３３５元



＊ 數據截至１１月２３日收市

