《國企紅籌》東風集團（０４８９）控股股東２５１８萬元增持Ｈ股

《經濟通通訊社２８日專訊》東風集團（００４８９）公布，控股股東東風汽車斥約

２５１８萬元，自本月２１至２５日，通過港股通管道以每股平均價格約４﹒０６元收購

６２０﹒２萬股Ｈ股。

該集團指，增持後，東風汽車持有股份增至約５８﹒９億股，佔約６８﹒３６％股權，其中

內資股佔約６６﹒８６％，Ｈ股佔約１﹒５％。該集團指，基於對其前景的信心及長期投資價值

的認可，東風汽車將繼續增持Ｈ股。（ｗｈ）

