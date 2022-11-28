  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 07:53

《國企紅籌》東風集團（０４８９）控股股東２５１８萬元增持Ｈ股

　　《經濟通通訊社２８日專訊》東風集團（００４８９）公布，控股股東東風汽車斥約
２５１８萬元，自本月２１至２５日，通過港股通管道以每股平均價格約４﹒０６元收購
６２０﹒２萬股Ｈ股。
　　該集團指，增持後，東風汽車持有股份增至約５８﹒９億股，佔約６８﹒３６％股權，其中
內資股佔約６６﹒８６％，Ｈ股佔約１﹒５％。該集團指，基於對其前景的信心及長期投資價值
的認可，東風汽車將繼續增持Ｈ股。（ｗｈ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績　技術走勢不俗小注炒一轉
人氣文章中國故事25/11/2022
《神州經脈》降準呼之欲出　個人養老金制啟動　疫情累滬指僅微升
人氣文章財經熱話25/11/2022
獲內銀打救兼憧憬降準　內房升勢持續水泥股跟升　可跟炒一轉？
人氣文章財經熱話25/11/2022
《下周部署》阿里健康中期業績出爐 美國就業報告預示利率走向
人氣文章中國故事25/11/2022
《京城近觀》被封控的日子
人氣文章FOCUS25/11/2022
【FOCUS】內房融資「緊箍咒」偃聲　樓市三疑團仍待解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金