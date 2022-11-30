《異動股》滙控（５）高開２％，１０１億美元售加拿大滙豐

《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）現價升２﹒４９％，報４７﹒４元，該股

成交約６１萬股，涉資２８９９萬元；港交所（００３８８）跌０﹒５３％，報２９８﹒４元；

友邦（０１２９９）升０﹒７９％，報７６﹒８元；渣打（０２８８８）升２﹒８２％，報

５６﹒５５元。

滙豐控股公布，現金代價１３５億加元（１０１億美元）出售加拿大業務予加拿大皇家銀行

，估計除稅前利潤約５７億美元。



＊考慮派一次性股息或股份回購＊



該集團指，將積極考慮通過派發一次性股息及╱或股份回購，將交易創造的額外富餘資本適

量退還股東。此外，加拿大皇家銀行亦將悉數向其收購加拿大滙豐優先股及未償還後償債務，作

價分別約１１億加元（８億美元）和１０億加元（７億美元）。預期交易將於明年底完成，而交

易令普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約１３０個基點。

該集團指，繼續以自明年起平均有形股本回報至少達到１２％為目標，未計該交易，於

２０２３及２０２４年的股息方針維持不變，目標派息比率仍為５０％。該集團指，檢討考慮到

加拿大滙豐的市場份額相對較低、對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會而出

售。

該集團指，於去年１２月３１日，加拿大滙豐資產總值９４６億美元，包括５４２億美元客

戶貸款結欠，資產淨值５４億美元，亦擁有５８１億美元客戶存款結餘。

現時，恒生指數報１８１４１，跌６３點或跌０﹒３５％，主板成交２６﹒２６億元。國企

指數報６１８９，跌４７點或跌０﹒７５％。恒生科技指數報３６７９，跌１６點或跌

０﹒４５％。

即月期指新報１８１７７，跌１５７點，高水３５點。即月國指期貨報６２０７，跌７６點

，高水１７點。即月科指期貨新報３６７８，跌５５點，低水１點。

上證綜合指數報３１４１，跌８點或跌０﹒２７％，成交３２﹒７２億元人民幣。深證成份

指數報１１０７１，跌１７點或跌０﹒１６％，成交１５﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４７﹒４元 升２﹒４９％

港交所（００３８８） ２９８﹒４元 跌０﹒５３％

友邦（０１２９９） ７６﹒８元 升０﹒７９％

渣打（０２８８８） ５６﹒５５元 升２﹒８２％

建行（００９３９） ４﹒６９元 跌０﹒６４％

工行（０１３９８） ３﹒８４元 跌１﹒０３％

招行（０３９６８） ３８﹒２元 跌０﹒２６％

中銀（０２３８８） ２４﹒８元 跌０﹒６％

恒生（０００１１） １１９﹒５元 升０﹒０８％

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（ｅｒ）

