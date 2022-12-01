《輪證高清－孫明哲》資金注意異動股，友邦跑贏大市資金部署淡倉

《輪證高清》恒指於１１月出現一個大幅的反彈，指數上升超過２６％，部署窩輪的資金亦

於認購證及認沽證之間游走，尋找短線投資機會，觀察過去一個月的資金情況，投資者會較多注

意異動股份，一旦股價出現較大升幅，資金就會流入其淡倉，若股價相對落後，資金就流入其好

倉，期望股價在短時間內回歸較正常水平。

以友邦（０１２９９）為例，股價於周二（２９日）及三（３０日）累積上升近９％，以

１１月計有逾３２％升幅，明顯較恒指為高，近日見資金積極流入友邦淡倉，周二單日就有逾

１４００元流入。利用 認股證搜尋器尋找友邦認沽證，條款合適的主要有行使價７３至７５元

附近的中期貼價證以及行使價６８元附近的長年期輕微價外證，投資者可根據自身策略選擇。計

劃中長線部署的可留意友邦沽

２４１９３，行使價，長年期產品時間值損耗及引伸波幅敏感度都較低，適合中長線部署；短線

部署可留意友邦沽２２０５７，屬中期貼價證，其槓桿較高，是行使價７３元以上、３個月期以

上產品最高槓桿，貼價證同時敏感度較高，更緊貼正股的變化，是高槓桿、高敏感度的產品。

相反，投資者若看好友邦，可留意中期輕微價外友邦購２１７０９，是１０隻相近條款最高

槓桿

產品之一。

相關產品條款：

友邦購２１７０９，行使價９０元，２０２３年６月２３日到期，實際槓桿７﹒１倍

友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４﹒２倍

友邦沽２２０５７，行使價７５元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿６﹒５倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

