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01/12/2022 09:59

《輪證高清－孫明哲》資金注意異動股，友邦跑贏大市資金部署淡倉

　　《輪證高清》恒指於１１月出現一個大幅的反彈，指數上升超過２６％，部署窩輪的資金亦
於認購證及認沽證之間游走，尋找短線投資機會，觀察過去一個月的資金情況，投資者會較多注
意異動股份，一旦股價出現較大升幅，資金就會流入其淡倉，若股價相對落後，資金就流入其好
倉，期望股價在短時間內回歸較正常水平。
　　以友邦（０１２９９）為例，股價於周二（２９日）及三（３０日）累積上升近９％，以
１１月計有逾３２％升幅，明顯較恒指為高，近日見資金積極流入友邦淡倉，周二單日就有逾
１４００元流入。利用　認股證搜尋器尋找友邦認沽證，條款合適的主要有行使價７３至７５元
附近的中期貼價證以及行使價６８元附近的長年期輕微價外證，投資者可根據自身策略選擇。計
劃中長線部署的可留意友邦沽
２４１９３，行使價，長年期產品時間值損耗及引伸波幅敏感度都較低，適合中長線部署；短線
部署可留意友邦沽２２０５７，屬中期貼價證，其槓桿較高，是行使價７３元以上、３個月期以
上產品最高槓桿，貼價證同時敏感度較高，更緊貼正股的變化，是高槓桿、高敏感度的產品。
　　相反，投資者若看好友邦，可留意中期輕微價外友邦購２１７０９，是１０隻相近條款最高
槓桿
產品之一。
　　相關產品條款：
友邦購２１７０９，行使價９０元，２０２３年６月２３日到期，實際槓桿７﹒１倍
友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４﹒２倍
友邦沽２２０５７，行使價７５元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿６﹒５倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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