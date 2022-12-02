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02/12/2022 15:28

【高息定存】恒生５厘息冠絕四大行，存十萬半年袋２５００元

　　《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局預告將放慢加息步伐，１２月伊始，大大小小的本地銀行
再度出招，為爭奪跨年存款作最後衝刺。當中，恒生銀行（０００１１）全線上調短中長期港元
定期存款利率外，同時推出１２月特選客戶優惠，以１萬元新資金於網上開立，存６個月享有５
厘年利率，存３個月有４﹒８厘年利率，冠絕四大銀行，亦鮮有小型行可匹敵。若以１０萬元定
存額計，半年即可賺息２５００元。
　　若是一般個人客戶，以１萬元新資金於網上開立，１２個月定存息上調至４﹒３厘，與匯豐
的尚玉優惠看齊。６個月及３個月也分別有４﹒３９厘及４﹒２９厘，同屬四大行中最高。
　　部份銀行也５厘選擇，大新銀行上周上調其１２個月港元定存利率至５厘，而３個月、５個
月和６個月定存息亦升至４﹒１５厘、４﹒７厘和４﹒８５厘，起存門檻為２０萬元，並無新資
金要求，即一年可賺息１萬元。
　　建行亞洲早前也為新貴賓理財客戶的定存優惠加碼，存期１２個月年利率達５﹒１厘，６月
個和３個月分別有４﹒７厘和５厘，但起存門檻需１００萬元以上的新資金。
　　此外，工銀亞洲最新調升起存額為３００萬元的定存利率，１２個月、６個月和３個月分別
有４﹒８５厘、４﹒７５厘和４﹒７厘，適用於「理財金戶口」客戶，需透過網上銀行或手機
Ａｐｐ辦理，新舊資金均可鈙造。（ａｃ）
　　
表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱
ｆｏｒｅｘ╱ｄｅｐｏｓｉｔｒａｔｅ＿ｈｋｄ﹒ｐｈｐ
　　

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