【高息定存】恒生５厘息冠絕四大行，存十萬半年袋２５００元

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局預告將放慢加息步伐，１２月伊始，大大小小的本地銀行

再度出招，為爭奪跨年存款作最後衝刺。當中，恒生銀行（０００１１）全線上調短中長期港元

定期存款利率外，同時推出１２月特選客戶優惠，以１萬元新資金於網上開立，存６個月享有５

厘年利率，存３個月有４﹒８厘年利率，冠絕四大銀行，亦鮮有小型行可匹敵。若以１０萬元定

存額計，半年即可賺息２５００元。

若是一般個人客戶，以１萬元新資金於網上開立，１２個月定存息上調至４﹒３厘，與匯豐

的尚玉優惠看齊。６個月及３個月也分別有４﹒３９厘及４﹒２９厘，同屬四大行中最高。

部份銀行也５厘選擇，大新銀行上周上調其１２個月港元定存利率至５厘，而３個月、５個

月和６個月定存息亦升至４﹒１５厘、４﹒７厘和４﹒８５厘，起存門檻為２０萬元，並無新資

金要求，即一年可賺息１萬元。

建行亞洲早前也為新貴賓理財客戶的定存優惠加碼，存期１２個月年利率達５﹒１厘，６月

個和３個月分別有４﹒７厘和５厘，但起存門檻需１００萬元以上的新資金。

此外，工銀亞洲最新調升起存額為３００萬元的定存利率，１２個月、６個月和３個月分別

有４﹒８５厘、４﹒７５厘和４﹒７厘，適用於「理財金戶口」客戶，需透過網上銀行或手機

Ａｐｐ辦理，新舊資金均可鈙造。（ａｃ）



表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱

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