《神州縱橫－凌昆》西方加強對華經貿打壓

《神州縱橫》中美元首會面後，美國打壓中國企業及產品的措施仍不斷出台，所謂建設性、

戰略性對話不知從何說起。同樣值得注意者是一些美國盟友亦步亦趨，尤為惡劣者是英加兩國強

迫中企讓出已收購股權（分別是半導體及鋰礦投資），視商業契約如無物，相信類似事件還陸續

有來，值得中國警惕。



＊反全球化加入反華元素＊



近期「逆全球化」說法甚囂塵上，確實反映了當前國際經貿發展的一股逆流，上述美國及盟

友打壓中企事例正是清晰證明，故對此新情況應予更深入剖析。反全球化論調浮出已有年，最初

本是民粹主義政客借工人失業職位外流發難，但影響未算變重。近年情況有變，主要是因特朗普

提出「美國優先」策略並言出必行，公然違反世貿協議設置貿易壁壘，更退出國際經貿區域合作

協議或其談判。這乃把反全球化思維極端化，從根本上改變了國際經貿關係格局及發展路向。特

朗普更在這普遍性的反全球化基礎上加入了專門針對中國的新元素，志在推行中美脫勾的對華經

貿戰。如果原來的反全球化是基於經濟利益，那麼反華經貿戰則加入了地緣政治因素，性質已完

全不同，對中國則是雙重打擊。拜登上台後基本承繼了特朗普的反華經貿策略，具體措施上更有

所發揮而變本加厲。更值得警惕者是，特朗普反華主要是單幹，但拜登卻積極拉攏盟友合力反華

，效果更大影響面更廣，中國也要更認真應對。



＊中國須反擊西方經貿遏制＊



拜登與特朗普之分別，除了對盟友關係的戰略思路有異外，還有新的認識：單憑美國之力不

足以遏制中國已是必須面對的現實。也因此拜登的新路向對中國來說更為危險：在日本及歐洲遏

制中國的思路頗有市場，故近期歐洲等地不時傳來減少對華依賴之說及相應政策，德國執政聯盟

的綠黨乃此方面代表之一。歐洲料將與美國在遏華大方面上趨同，但具體做法則未必會如美國極

端。當然拜登政府與盟友間的利益衝突亦日趨明顯，如最近美國出台的降低通脹及芯片與科學等

法案，均傷及歐洲日韓利益而引致激烈反對。故美國與盟友間將掀起一輪討價還價潮，不排除美

國將給予盟友某些豁免以謀求共同對付中俄。在這新的國際經貿形勢下，中國必須改變啞忍策略

，除了口頭說堅決反對外還應有實際反擊行動，有說指因為英加剝奪中企股權，習近平在Ｇ２０

峰會上臨時取消了與英相會談，又當眾質詢加總理。這些外交表態（如果屬實）固然可取，但還

是要有實質的反制行動。歐盟可作借鏡：已表明會報復美國的不公平經貿政策，中國宜效法。《

資深評論員 凌昆》



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