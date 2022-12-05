  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2022 17:44

《台股攻略－黃振宇》大市高位回吐，台股升幅收窄

　　《台股攻略》台股今日（５日）走勢震盪，加權指數早段微升１點開市，電子股領漲下，指
數最多升１１７點，一度站上萬五關口，但大市於高位出現獲利回吐，指數升幅收窄，最終收
１４９８１點，升１０點，成交金額為２４０６﹒８１億元（新台幣．下同），三大法人合共淨
買入１１﹒９４億元。
　　電子權值股方面，台積電將於明日（６日）在美國當地舉行首批機械設備到廠典禮，在消息
刺激下，半導體等股價走強，台積電最高升至４９７﹒５元，惟高位沽壓湧現，最終收４８９元
，跌０﹒７％；聯發科及鴻海則無起跌，國巨、華碩、研華、廣達及友達等指標股均獲資金追捧
，均升１﹒５％至２﹒６％。ＩＣ設計股的芯鼎及金麗科均漲停，宏觀、紘康、矽力－ＫＹ及九
暘均升４％至７％。中國持續放寬封控措施，生物科技股獲捧，麗豐－ＫＹ、泰福－ＫＹ、喬山
及台耀紛紛漲停，美時及視陽均升超過９％，寶齡富錦及岱宇亦升超過８％。航運股方面，航空
雙雄華航價量齊升，收１８﹒９元，升５﹒６％；長榮航收２８﹒４元，升２﹒９％。貨櫃三雄
則相對疲弱，長榮升０﹒３％，萬海跌０﹒３％，陽明跌１﹒５％。軍工概念股交投暢旺，雷虎
及八貫均漲停，漢翔、精剛、豐達科及拓凱均升２％至６％。
　　美國１１月非農就業數據勝市場預期，加上市場憧憬美聯儲放緩１２月加息幅度，中國亦陸
續放寬封控措施，產業供應鏈問題有望緩解，投資氣氛回暖，惟大市急升後出現回吐，投資者需
留意高位回調風險。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事05/12/2022
《神州經脈》財新服務業PMI積弱　滬指返三千二　人幣近三月高
人氣文章財經熱話05/12/2022
傳內銀須助還境外債民企內房興奮　降準今生效內銀仍造好
人氣文章生財有道05/12/2022
【高息定存】匯豐升一周美元定存息率至10厘　一個月4厘
人氣文章財經熱話05/12/2022
《盤後部署》恒指漲逾800點 醫療平台股熱炒 現可追或食胡
人氣文章財經熱話05/12/2022
藥品網售新規實施　阿里健康績優獲大行唱好　網上醫療股連日熱炒仲追唔追？
人氣文章財經熱話05/12/2022
《午市前瞻》大市成交增恒指或試19800 濠賭股不妨高追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金