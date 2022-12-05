《台股攻略－黃振宇》大市高位回吐，台股升幅收窄

《台股攻略》台股今日（５日）走勢震盪，加權指數早段微升１點開市，電子股領漲下，指

數最多升１１７點，一度站上萬五關口，但大市於高位出現獲利回吐，指數升幅收窄，最終收

１４９８１點，升１０點，成交金額為２４０６﹒８１億元（新台幣．下同），三大法人合共淨

買入１１﹒９４億元。

電子權值股方面，台積電將於明日（６日）在美國當地舉行首批機械設備到廠典禮，在消息

刺激下，半導體等股價走強，台積電最高升至４９７﹒５元，惟高位沽壓湧現，最終收４８９元

，跌０﹒７％；聯發科及鴻海則無起跌，國巨、華碩、研華、廣達及友達等指標股均獲資金追捧

，均升１﹒５％至２﹒６％。ＩＣ設計股的芯鼎及金麗科均漲停，宏觀、紘康、矽力－ＫＹ及九

暘均升４％至７％。中國持續放寬封控措施，生物科技股獲捧，麗豐－ＫＹ、泰福－ＫＹ、喬山

及台耀紛紛漲停，美時及視陽均升超過９％，寶齡富錦及岱宇亦升超過８％。航運股方面，航空

雙雄華航價量齊升，收１８﹒９元，升５﹒６％；長榮航收２８﹒４元，升２﹒９％。貨櫃三雄

則相對疲弱，長榮升０﹒３％，萬海跌０﹒３％，陽明跌１﹒５％。軍工概念股交投暢旺，雷虎

及八貫均漲停，漢翔、精剛、豐達科及拓凱均升２％至６％。

美國１１月非農就業數據勝市場預期，加上市場憧憬美聯儲放緩１２月加息幅度，中國亦陸

續放寬封控措施，產業供應鏈問題有望緩解，投資氣氛回暖，惟大市急升後出現回吐，投資者需

留意高位回調風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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