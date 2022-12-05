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即市新聞

05/12/2022 15:23

《美元走勢－羅明立》美元短線仍然偏淡，留意本周通脹數據

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒６８　１３４﹒９０　１３４﹒０９
　　歐元╱美元　１﹒０５６８　１﹒０５８５　１﹒０５１４
　　英鎊╱美元　１﹒２３２６　１﹒２３４４　１﹒２２５４
　　美元╱瑞郎　０﹒９３５２　０﹒９３９０　０﹒９３３７
　　美元╱港元　７﹒７６７７　７﹒７８９２　７﹒７６１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（２日）美國公布１１月非農職位增加２６﹒３萬份，好過預期的２０
萬份，失業率則維持於３﹒７％，而平均時薪增長則加快，按年由４﹒７％上升至５﹒１％，有
可能限制通脹回落，數據公布後美匯指數即時抽升，但在１０５﹒６０附近掉頭下跌。將於明年
初卸任的芝加哥聯儲銀行主席埃文斯指，即使調整加息幅度，最終利率仍然可能略高於以前預期
水平。不過，投資者似乎更加願意對聯儲局即將放慢加息步伐作出反應，美匯指數繼續走低。　
　　非美維持上漲勢頭，歐元逼近１﹒０６３０的阻力，再上則看１﹒０８。美元總體在尋底格
局，聯儲局的貨幣政策是維持加息但縮少加息幅度，通脹有可能繼續回落但跟目標水平仍然有距
離；中國放鬆防疫政策有助緩解通脹，但政策是否有持續性需要觀察，投資者在樂觀情緒帶動下
風險胃納將繼續改善。本周後期開始公布美國的通脹數據，將影響美元進一步走勢，短線仍然偏
淡。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０５３０　１﹒０６３０　１﹒０４８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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