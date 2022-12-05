《美元走勢－羅明立》美元短線仍然偏淡，留意本周通脹數據

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６８ １３４﹒９０ １３４﹒０９

歐元╱美元 １﹒０５６８ １﹒０５８５ １﹒０５１４

英鎊╱美元 １﹒２３２６ １﹒２３４４ １﹒２２５４

美元╱瑞郎 ０﹒９３５２ ０﹒９３９０ ０﹒９３３７

美元╱港元 ７﹒７６７７ ７﹒７８９２ ７﹒７６１０

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《美元走勢》上周五（２日）美國公布１１月非農職位增加２６﹒３萬份，好過預期的２０

萬份，失業率則維持於３﹒７％，而平均時薪增長則加快，按年由４﹒７％上升至５﹒１％，有

可能限制通脹回落，數據公布後美匯指數即時抽升，但在１０５﹒６０附近掉頭下跌。將於明年

初卸任的芝加哥聯儲銀行主席埃文斯指，即使調整加息幅度，最終利率仍然可能略高於以前預期

水平。不過，投資者似乎更加願意對聯儲局即將放慢加息步伐作出反應，美匯指數繼續走低。

非美維持上漲勢頭，歐元逼近１﹒０６３０的阻力，再上則看１﹒０８。美元總體在尋底格

局，聯儲局的貨幣政策是維持加息但縮少加息幅度，通脹有可能繼續回落但跟目標水平仍然有距

離；中國放鬆防疫政策有助緩解通脹，但政策是否有持續性需要觀察，投資者在樂觀情緒帶動下

風險胃納將繼續改善。本周後期開始公布美國的通脹數據，將影響美元進一步走勢，短線仍然偏

淡。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５３０ １﹒０６３０ １﹒０４８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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