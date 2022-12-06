《運籌帷幄－梁業豪》重溫昨早急升市況中的套利策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和中性。昨早（５日）開市前，筆者向Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶發出了兩

個即市錦囊，提防大家於恒指升抵１９４５０或恒指期貨升抵１９４３４附近，而露出疲態時，

短線開始短線分批平掉舊好倉套利，並中線將６﹒２５％至１２﹒５％資金持有的現貨沽出走位

，對象為組合內的弱勢股。此外，筆者當時提醒各位，鑑於科技指數呈現嚴重超買，加上其波幅

明顯較恒生指數和國企指數為大，科技股與看好科技指數的相關衍生工具應為沽貨走位的首選對

象。大家應會留意到，恒指期貨１０：１３ａｍ升抵１９４３４後，價位反覆升上１９４５６；

然而，恒生指數只曾於１１：２６ａｍ高見１９３７４，明顯呈現背馳。其後於預期中的科技股

沽盤帶動下，港股大市反覆回落。事實上，期間南方恒生科技（０３０３３）被主要為職業炒家

的中戶積極地主動沽售，高位接貨者多為散戶。進入午市中段前，普通大戶加強質貨，職業炒家

卻掉頭掃貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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