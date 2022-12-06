《談國論企－黎偉成》中國倡議弘揚和平正義廣受認同

《談國論企》中國共產黨總書記習近平２０２２年１０月１６日在第二十次全國代表大會作

出的報告，談及對外政策時表示希望能夠達致「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體

」的理想，於緊接著的１１月份在國內、赴外參與國際性會議及進行的正式訪問，與二、三十個

國家領導人的會面，普受歡迎，足見中國力求弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人

類共同價值，實際是各國的共識，更反映出美國至今仍然憑空對華捏造負面「指摘」，站不住腳

！中國和全世界的命運扣得更緊。



＊中共二十大決策使多國認同強化對華接觸＊



《報告》用了第１４章的整整一章闡述中國的對外政策，標題清楚醒目地強調要「促進世界

和平與發展，推動構建人類命運共同體」，力表中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外

交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，並擲地有聲地言明（１）中國堅定奉行獨立自主

的和平外交政策，（２）堅持和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，和（３）堅持對外

開放的基本國策。

在中共二十大的會議勝利完成，而一屆中委會和中紀委隨即在１０月２３日召開第一次全體

會議，習近平便緊接著於１１月第一個星期便會面了四位速作訪華的四位國家和政黨的領導人，

依次為：越共總書記阮富仲、坦桑尼亞總統哈桑、巴基斯坦總理夏巴茲、德國總理朔爾茨；習近

平是月１４日到印尼巴峇島二十國集團領導人第１７次峰會、亞太經合組織第２９次領導人非正

式會議等，不僅先與美國總統拜登舉行首次的面對面會談，更與法國總統馬克龍等十多個國家領

導人會晤，便充分表明中共二十大在政治、經濟等許許多多方面取得的成就和未來１０年的發展

方針，廣受國際社會的關注，甚至認同和接受。

由是中國是可以完全抵擋到美國即使繼續千方百計從各方面誣衊，和化解美方欲以更強力度

圍堵、打壓、封殺之惡思劣行，重點有：

特別是（一）歐盟等美國「盟友」，在最近一段期間已開始認清美國人以「美國優先」即「

自我中心」的積端霸權獨裁主義惡思劣行之險惡，如德國、法國以及荷蘭等越來越多歐盟成員，

就美國人對華之封殺「說不」，並強調在對華事務上會以其本國的利益作思量而定策，對美國人

肯定是連番的重重打擊。

為何歐盟有愈來愈多國家對美國人「說不」？很重要的原因為（二）美國人對其「盟友」以

至全世界一直「講就無敵」、「做就無力」。君不見：（１）拜登推手搞出來的「北約」東移，

似有意納烏克蘭入甕，使俄羅斯在高度威脅底下採取「特別軍事行動」，而美國拉攏歐盟供武予

烏，戰事使全世界的油氣等能源以至糧食供應異常短缺，價格飆升，而美國人不念歐盟之「深情

」，居然高價售油氣予歐盟國家賺「戰爭財」，使歐盟捱貴油氣，嚴冬會在斷供惡況底下捱凍。

美國對盟友有義氣嗎？歐盟當氣上心頭！



＊美國人技窮要挑意識形態反華會自取其辱＊



另一個背叛「盟友」劣行，為（２）美國於阿富汗撤軍，居然在撤之前完全沒有通知其「盟

友」，使「好朋友」在稍後要撤僑變得「手忙腳亂」。

更重要者，為（三）中國在自力更生、自我創新等政策主導發展國民經濟，不斷取得良性的

成效，龐大的市場力量和潛力，使包括歐盟在內的世界各國或地區都對在華發展及投資感到高度

興趣。德國總理朔爾茨１１月訪華取得可觀的訂單，特別是「空中巴士」客機所簽的局額訂單，

令其他國家或地區羡慕。

由是（四）美國國務卿布林肯變招出「意識形態」，所講之擔心「中國要謀求改變國際秩序

」，美國有嗎？美國歷年改變國際秩序，就是以激發不同地方的政策紛爭、戰爭，謀取美國人的

政治經濟暴利，此一「國際秩序」，可以嗎？而美國人就「意識形態」反華，不同人甚至國家都

要有自己選取的意識形態，為甚麼美國人要其他國家跟隨其意識形態？很好嗎？民主嗎？請先看

美國的「民主」現實吧！

尤其是布林肯表示會在快將訪華之時，向中國「問詢烏魯木齊大火事件」，肯定會自取其辱

。如斯劣責政客，美國前景有值得憧憬之處嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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