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07/12/2022 14:45

《出旗制勝－麥穎儀》比亞迪上試１０月初區間高位

　　《出旗制勝》恒指上日（６日）隨外圍低開，回試上年６月下旬延伸之長期下降軌約
１９２００點水平，其後獲承接靠穩，並於該水平之上反復整固，今日（７日）早段延續上日走
勢繼續反覆，午後更一度衝高回落，高位暫見１９７３７點，低位則暫見１９１８０點，上落波
幅近５６０點。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１７１５４，行使價２１４００點，實際槓
桿１４﹒２倍，引伸波幅３０﹒３％，換股比率９０００兌１，２０２３年１月３０日到期；如
看淡，或可留意恒指沽２４３６５，行使價１７５００點，實際槓桿８﹒９倍，引伸波幅
３２﹒３％，換股比率６１００兌１，２０２３年３月３０日到期。
　　比亞迪（０１２１１）近兩月維持於約１６０至２１０元區間上落，股價今早走強，高位暫
見２１３﹒４元，升穿上月高位，嘗試進一步突破１０月初以來的區間頂部。投資者如看好比迪
，或可留意比迪購２６５６７，行使價２３３﹒５３元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅
５１﹒２％，換股比率１００兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意比迪沽
２６５６８，行使價１５８﹒７８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅５７﹒３％，換股比率
１００兌１，２０２３年３月３０日到期。
　　近日大市量價齊升，成交逐步攀升，港交所（００３８８）自１０月尾低位顯著反彈，至今
升幅超過６０％，股價一連兩日收於２００天線（約３２９元）之上。不過近期輪證部署傾向悲
觀情緒資金流為主，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀╱悲觀情緒資金流專頁資料，過去５個交
易日（１１月３０日至１２月６日）港交所輪證悲觀資金流錄得逾１億元，樂觀╱悲觀比例約在
３：７。投資者如看好港交，或可留意港交購１６９５７，行使價４２５元，實際槓桿７﹒６倍
，引伸波幅４２﹒９％，換股比率１００兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意
港交沽２８６０４，行使價２６９﹒８元，實際槓桿６﹒４倍，引伸波幅４４﹒７％，換股比率
１００兌１，２０２３年４月２５日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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