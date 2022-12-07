《缸邊隨筆－石鏡泉》限俄油價後的油價

《缸邊隨筆》１２月５日，歐美實施對俄油限價，限於每桶６０美元，這對俄羅斯經濟及世

界油價有甚麼影響？



這個６０美元╱桶，是高於今時烏拉山油價，亦高於５年平均價的叫價，亦高於俄企

Ｒｏｓｎｅｔｆ的平均折實價。６０美元╱桶仍給俄油企逾１６％的資本投入回報，有約８８億

盧布收入，仍會繳以１０億計的稅收予俄羅斯。因此這個６０美元╱桶的限價，對俄羅斯油收入

確有影響，但未足夠重傷俄羅斯。



１．這個６０美元╱桶油是否真可實行到？未必。



２．這個限價只限於Ｇ７國家，Ｇ７以外國家買俄油是不受限的；



Ｇ７只在油輪的保險事上做手腳，歐美的保險公司不可以承保其所運的俄油高於６０美元╱

桶。但這世界仍有非Ｇ７的保險公司，亦有非Ｇ７的油輪可運俄油。



其中一個國家就是中國，中國有自己保險公司、自家油輪，可以為俄羅斯運送高於６０美元

╱桶的油，伊朗、印度更不用說。另外用俄油管運╱賣的油就不會受制於６０美元╱桶了。



俄羅斯表明寧可減產也不賤賣俄油，對俄羅斯言，只要油價高於６５美元就是可叫做打破你

歐美的６０美元╱桶的限價制裁。



Ｇ７及歐盟國家有誰會買高於６０美元╱桶的俄油？不說其他國家，美國就是其中一個，他

要補充之前釋放出來的戰略石油儲備，買的方法可以是透過買印度油，印度向俄買油，再將印度

所產油與這俄油混合，就是印度油，這些油就算售７０美元╱桶，美國也樂意買。因為之前拜登

政府曾表示，約於８０美元╱桶補回釋放出的戰略石油儲備，近日是否就是因此，使油價守於

８０美元╱桶？如果實施限俄油價半個月至一個月，油價仍未下行，就是要考慮有些「二五仔」

的俄油買家了。



炒家就似乎對這個６０美元╱桶的限價不給力，油價在實施限俄油價日竟還上升。



上周五（２日）布蘭特油收８５﹒４２美元╱桶，西德州油收８０﹒３４美元╱桶，兩者均

低於油組國所預期減產後油價可上至９０美元╱桶預期。這個油價未及９０美元╱桶時，就不用

指望油組國會增產了。



歐美對俄油限價是精神偉大肉體空虛，要限下價，又不敢限死。因為一旦沒有了俄油，油價

就會如高盛所估升至３００美元╱桶，問你點頂。這亦是歐盟諸國在限俄油價事上要來回討論數

月之因。



只要世界經濟仍未能甩開石油，油價在三至五年內必升，原因是世界經濟會轉好，需油將多

。就算是電動車，不用汽油，但其用電，也可能是火力發電，能少得了石油嗎？



＊油價長線必升＊



在過去十多年，歐美諸國為求達碳中和，減碳之下，就是不開發石油供應，美國拜登政府更

如是。油井是有壽命的，用久了，就會產量低以致要廢棄，油供應自然日趨減少。一直以來，歐

美就是靠從發展國家中輸入石油，其用心是歹毒的，因他日通過甚麼的碳稅，你石油產國就要向

用石油國交碳稅。因為你產油多產碳，我用油沒有產那麼多碳時，你就要向我交稅。即打劫完你

之後，還要出我因打劫而出汗的工資呀！



油價短期會受這個限俄油價所影響，這是短綫炒家所極關注的。近期的好淡炒家盤見好友有

所回落，但淡友未見大增，反見稍淡，似乎是好淡都不敢大出擊。



油價中線言，是受未來一兩年歐美經濟能否好，及中國疫控何時解封。歐美經濟仍會差，但

中國已解除封控了。中國經濟幾時會帶動大量需油就待觀察，因為中國經濟跟外圍經濟是掛勾的

。



長線言，油價必升，因為每年應投資於開發新油源的投資缺６０００億左右，已缺了Ｎ年。

在五年十年內，這個投資缺口會反映在每口油井的減產上，那時，不用甚麼的減產協議，油價都

必升，限俄油價也就沒意義了。



近日油價支持位何在？應是在《華爾街日報》講大話謂油組國會增產，當時油價一插之時的

約８０美元╱桶位。



之後如何？應是在現水平徘徊吧！一直到明年６月油組國又開會時，又或油組國開個特別會

議時。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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