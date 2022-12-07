《投資智慧－鄧聲興》港交所准虛擬資產ＥＴＦ上市，助提升交投量

《投資智慧》自１１月以來，香港市場展現出強勁恢復，截至日前（６日）恒生指數較１０

月末漲幅達３１﹒２％。一級市場融資延續今年下半年以來的持續回暖態勢，１０月共有８家公

司在港交所（００３８８）上市，ＩＰＯ募資金額達１１３﹒６８億港元，上市後募資金額達

７１﹒１８億港元。根據港交所官網信息統計，目前仍有１２０多家企業已遞表申請上市，後續

上市儲備仍保持充足。



與此同時，滬港通近期迎來８周年，港交所公布，截至２０２２年１１月３０日，北向滬股

通和深股通方面，８年累計成交額達８９﹒４萬億元人民幣；累計１﹒７萬億元人民幣淨流入內

地股票市場。香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由２０１４

年底的８６５億元人民幣，激增至２０２２年１１月３０日的２﹒２萬億元人民幣。南向港股通

方面，８年累計成交３０﹒４萬億港元，累計２﹒６萬億港元內地資金淨流入港股市場。內地投

資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升，由２０１４年底的１３１億港元，增至２萬億港

元。截至２０２２年１１月３０日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達１０１１億元人民

幣，南向港股通今年日均成交額已達３０５億港元。



此外，港交所歡迎中證監於２０２２年９月宣布的重要舉措，支持將在香港上市的外國公司

納入港股通，及港股通推出以人民幣計價交易櫃台。疊加目前，港交所准許以虛擬資產為基礎的

ＥＴＦ在香港上市，相信多元化的發展方向，能使得其進一步促進區內資本市場的持續互聯互通

，以及提升交投量，這些都為本港市場未來長遠的可持續發展與繁榮打下了堅實的基礎。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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