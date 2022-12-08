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08/12/2022 13:56

《新股上市》傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》外電引述知情人士透露，廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）旗下叫車服務公司如祺出行已選擇包括中金公司、農銀國際及華泰國際在
內的投行，幫助安排在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ）。
　　知情人士表示，最早可能明年上市，有望募集數億美元，不過籌備工作還處於早期，而融資
金額和銀行陣容等細節可能仍會發生變化。
　　中金公司和華泰國際代表不予評論，農銀國際及如祺出行發言人暫未有置評。（ｂｉ）

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