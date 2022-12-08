《新股上市》傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元

《經濟通通訊社８日專訊》外電引述知情人士透露，廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）旗下叫車服務公司如祺出行已選擇包括中金公司、農銀國際及華泰國際在

內的投行，幫助安排在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ）。

知情人士表示，最早可能明年上市，有望募集數億美元，不過籌備工作還處於早期，而融資

金額和銀行陣容等細節可能仍會發生變化。

中金公司和華泰國際代表不予評論，農銀國際及如祺出行發言人暫未有置評。（ｂｉ）

