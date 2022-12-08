《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，理想汽車公布業績

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及理想汽車公布業績，料為周五（９

日）市場焦點。



＊美國公布ＰＰＩ，歐洲央行管委發表講話＊



各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京參加歐亞經濟聯盟線上峰會。周五本港時間

５：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨塞浦路斯央行總裁埃羅多托發表講話。

數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布１１月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料由

３﹒１％收窄至３％；１１月貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於２﹒６％。本港時間９：３０ａｍ

，中國公布１１月消費者物價指數，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒６％；１１月生產者物價

指數年率跌幅料由１﹒３％擴大至１﹒５％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１１月生產者物

價指數，月率升幅料維持於０﹒２％，年率升幅料由８％收窄至７﹒２％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布１０月批發庫存，月率升幅料由０﹒６％擴大至０﹒８％；１０月批

發貿易月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％；１２月密歇根大學消費者信心指數料由５６﹒８

升至５６﹒９。

在本港，明日公布業績的公司有：理想汽車（０２０１５）等。（ｗａ）

