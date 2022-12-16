《品中資－羅國森》股神買台積電，我買中芯（００９８１）

《品中資》我在本欄提過，股神巴菲特過去只買過兩隻中資股，一隻是２００３年買入的中

石油（００８５７），但２００７年就已經沽清，當然是賺了一大筆。另一隻就是近年人氣急升

的比亞迪（０１２１１）。

股神於２００８年買入比亞迪，一直耐心持有，無論比亞迪的經營，在這十多年間發生過多

次危機，他都不離不棄。但到了今年中，股神終於決定放棄，開始逐步沽貨。這項投資當然也是

賺大錢。

但就在股神分批出售持有超過１４年的比亞迪的時候，原來他有了新歡。這位新歡也算是中

資股，但卻有很強的美國色彩。她就是全球最大，來自台灣的芯片生產商台積電（ＴＳＭ，美國

上市編號）。

上月中，股神的投資旗艦巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）的權益披露，巴

郡在今年第三季買入了６０１０萬份台積電的美國預託證券，投資額大約４１億美元，持股比重

大約１﹒４％，即時成為台積電的第五大股東。

股神１４年前已經看好電動車的前景，所以斥資１８億港元（約２﹒３億美元）入股比亞迪

大約一成股權（入股價８元，昨日比亞迪（０１２１１）收市價為２０６﹒８元）。最近一兩年

，電動車終於大行其道，但在這時，股神決定沽售，港人稱之為「食糊」，我本來是感到有點意

外的。

但電動車當前面對一個生產上的難題，那就是晶片供應短缺，而生產晶片的公司其實十分吃

香。台積電是目前世界上規模最大，技術水平最高的一家芯片生產商，已經可以生產出微小至３

納米的晶片。股神看中台積電也是絕對有理由的。

根據Ｓｔａｔｉｓｔａ的數據顯示，台積電今年第一季的半導體產量佔全球比例高達

５３﹒６％。在高端芯片市場的佔有率更高，幾年前已成功超越英特爾，並擁有定價權。在原材

料價格上升下，過去一年不但有能力向客戶提價，還堅持要預付款項，可見台積電的實力。



＊台積電是股神那杯茶＊



年初至今，台積電的股價下跌近五成，往績市盈率大約只有１６倍，而預期市盈率更只有

１３倍左右。

另外，蘋果已經是巴郡第一大重倉股，而台積電正是蘋果供應鏈上的重要一環，她代蘋果生

產Ｂｉｏｎｉｃ ｉＰｈｏｎｅ處理器和Ｍ系列的平板電腦芯片。既然股神看好蘋果，絕無理由

不看好，掌握蘋果命脈的台積電。

因此，從投資角度，以台積電的競爭優勢，增長前景和估值水平，我也贊成股神的決定。換

句話說，台積電絕對是股神那杯茶。

不過，我仍然想從政治角度，稍為品評一下股神這個決定。所謂政治角度，就必須從今年８

月９日，美國總統拜登簽署的《２０２２晶片與科學法案》（ＣＨＩＰＳ ａｎｄ

Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｃｔ ２０２２，下稱《晶片法案》）談起。

《晶片法案》的核心目的，表面上是強化美國的半導體生產製造能力。拜登在法案簽字儀式

上說，儘管美國的晶片設計和研發是世界第一，但全球只有１０％的半導體是在美國本土生產。

因此，美國決定撥出５２７億美元，全方位支持本土的芯片生產和研發（當中的３９０億美元用

來支持興建和改善本土芯片廠，另外１１億美元推動科研），而包括台積電在內的大型半導體生

產商都紛紛響應。

事實上，台積電近年已經加大在美國的投資，去年便投資了４００億美元，在美國鳳凰城興

建先進的５納米晶圓廠，該項目早前剛進行移機典禮，即是將主要設備運去該廠房。

我認為，對股神來說，台積電雖然是一家中資╱台資公司，但其實已經擁有美國的「基因」

。股神入股，變相就是支持國策，絕對政治正確。我不排除，股神可能會長期持有台積電，成為

她的重倉股之一。

回說美國的晶片法案，她的另一個重要目的，其實是壓制中國在芯片方面的發展，因為接受

政府資助的美國企業，未來１０年都不可以在中國設廠生產先進的芯片。

拜登簽署這項法案後，中國向世界貿易組織（ＷＴＯ）投訴這是不公平貿易，但還有未結果

的時候，日本和荷蘭據報已經原則上同意，跟隨美國的要求，限制向中國出口關鍵的芯片生產設

備。



＊內地擬撥萬億助半導體產業＊



同一時間，外電前幾日報道，中央正制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃

，以發展獨立的芯片產業，與美國競爭，也用來抗衡《晶片法案》。

我相信，半導體產業作為先進科技的代名詞，已經成為地緣政治博弈的焦點。美國推出《晶

片法案》，無疑是想將全球半導體的研發和產能向美國集中。

另一方面，中國作為美國在半導體產業的重點打壓對象，也必定會盡量利用自己龐大市場，

以及舉國體制下的資源優勢，以抵禦《晶片法案》下的挑戰。我相信，這個傳聞中的萬億元扶持

計劃，就是在這個環境下的產物。

這時，我又想起中芯國際（００９８１），因為除了台積電之外，中芯已經是內地最先進的

半導體企業之一。當然，論技術水平，中芯仍然落後台積電一條街，因為台積電已經有能力生產

３納米的晶圓，而中芯只是開始量產１４納米的晶圓。

但中芯仍然有她的優點和優勢，股神入股台積電，我可能會考慮投資或投機中芯，詳情如何

，下次再告知。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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