《美元走勢－羅明立》聯儲立場仍強硬，料可支持美匯回穩

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３２﹒５０ １３２﹒６３ １３１﹒６８

歐元╱美元 １﹒０６１４ １﹒０６３１ １﹒０６０２

英鎊╱美元 １﹒２０３９ １﹒２０７７ １﹒２０３１

美元╱瑞郎 ０﹒９３００ ０﹒９３０８ ０﹒９２８０

美元╱港元 ７﹒８１４５ ７﹒８２０５ ７﹒８１４４

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《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由４９降至４８﹒４，連續兩個月處於收縮水

平。聯儲局會議紀要無大新意，官員一致認為要繼續實施限制性貨幣政策，因通脹回落至２％目

標水平還需要一段時間；部分官員警告，從過去經驗得出，不能過早放松貨幣政策，此外，暫時

無任何官員認為今年有機會降息。紀要顯示局方政策立場仍然強硬，２月加息０﹒５％的機會較

高。不過，紀要公布後未有將美匯推高，反而曾經跌穿１０４，市場人士仍然擔心美國將進入衰

退，聯儲局前主席格林斯潘就提出警告，但同時認為局方不應過快調頭減息。匯市繼續缺乏方向

。

非美貨幣個別發展，商品貨幣當中，澳元及加息表現不俗，歐元升至２０天線的

１﹒０６３０附近受阻，英鎊一度反彈進１﹒２１。美元昨日雖回落但聯儲局官員立場仍然強硬

，估計可支持美匯回穩。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６１０ １﹒０４７０ １﹒０６５５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２１００ １﹒１９５０ １﹒２１５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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