  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 17:35

《美元走勢－羅明立》聯儲立場仍強硬，料可支持美匯回穩

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒５０　１３２﹒６３　１３１﹒６８
　　歐元╱美元　１﹒０６１４　１﹒０６３１　１﹒０６０２
　　英鎊╱美元　１﹒２０３９　１﹒２０７７　１﹒２０３１
　　美元╱瑞郎　０﹒９３００　０﹒９３０８　０﹒９２８０
　　美元╱港元　７﹒８１４５　７﹒８２０５　７﹒８１４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１２月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由４９降至４８﹒４，連續兩個月處於收縮水
平。聯儲局會議紀要無大新意，官員一致認為要繼續實施限制性貨幣政策，因通脹回落至２％目
標水平還需要一段時間；部分官員警告，從過去經驗得出，不能過早放松貨幣政策，此外，暫時
無任何官員認為今年有機會降息。紀要顯示局方政策立場仍然強硬，２月加息０﹒５％的機會較
高。不過，紀要公布後未有將美匯推高，反而曾經跌穿１０４，市場人士仍然擔心美國將進入衰
退，聯儲局前主席格林斯潘就提出警告，但同時認為局方不應過快調頭減息。匯市繼續缺乏方向

　　非美貨幣個別發展，商品貨幣當中，澳元及加息表現不俗，歐元升至２０天線的
１﹒０６３０附近受阻，英鎊一度反彈進１﹒２１。美元昨日雖回落但聯儲局官員立場仍然強硬
，估計可支持美匯回穩。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６１０　１﹒０４７０　１﹒０６５５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒２１００　１﹒１９５０　１﹒２１５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章財經熱話05/01/2023
螞蟻獲准增資釋放寬監管訊號　科技股續造好阿里曾返紅底　高位點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金