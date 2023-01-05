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即市新聞

05/01/2023 17:51

《欣勢利導－陳欣》環球經濟陷衰退陰影，澳元反彈空間受限

　　《欣勢利導》２０２２年澳元可謂大上大落，匯價第二季開始下跌，由年內高位７６﹒６美
仙跌至兩年半低位６１﹒７美仙，跌幅近２０％。到了第四季，澳元在美聯儲放緩加息預期下發
力反彈，最後年終收報６８﹒１美仙，回升逾１０％。
　　澳元身為商品貨幣，匯價與大宗商品價格走勢關係密切，由於中國是澳洲的最大貿易夥伴，
澳元同時受內地經濟影響。因此美國去年第二季開始加息，而內地第二季受疫情反覆影響開始對
經濟衝擊加大，為澳元下跌主要誘因。直至第四季美元轉向，內地傳出放寬防疫限制等消息，澳
元才開始反彈。
　　展望２０２３年，隨著美聯儲結束加息政策預期升溫，且內地放寬疫情管控，市場憧憬經濟
重啟，可謂利好澳元走勢。然而，現時美聯儲貨幣政策立場依然鷹派，緊縮貨幣政策方向未變；
且內地於放寬防疫措施初期，社會需時適應，經濟未必可在短期復甦，對大宗商品需求提振有限
；加上環球經濟預計將陷入衰退，商品市場會受到波及，種種因素或拖累澳元走勢。不過，當美
聯儲確認停止加息甚至有減息可能，而內地及世界經濟亦開始回暖，各種不利因素消散後，澳元
將迎來轉機。
　　技術上，澳元兌美元短線支持為６５﹒８美仙，阻力看６９美仙。當今年下半年利好因素顯
現時，匯價有機會挑戰７１至７２美仙阻力區間；反之則繼續於６６至６９美仙整固。
《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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