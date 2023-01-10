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10/01/2023 17:11

【聚焦數據】１２月社融增１﹒３１萬億按月減３４％，顯著差預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上月疫情擴散打擊融資需求，據人民銀行初步統計，１２月份
社會融資規模增量為１﹒３１萬億元（人民幣．下同），比上年同期大幅減少１﹒０５萬億元，
比１１月減少６７７４億元或３４﹒１％，亦顯著差過１﹒６萬億元的預期中值。
　　累計全年，２０２２年社會融資規模增量累計為３２﹒０１萬億元，比上年多６６８９億元
。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加２０﹒９１萬億元，同比多增９７４６億元；對實體
經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少５２５４億元，同比多減６９６９億元；委托貸款增加
３５７９億元，同比多增５２７５億元；信托貸款減少６００３億元，同比少減１﹒４１萬億元
；未貼現的銀行承兌匯票減少３４１１億元，同比少減１５０５億元；企業債券淨融資２﹒０５
萬億元，同比少１﹒２４萬億元；政府債券淨融資７﹒１２萬億元，同比多１０７４億元；非金
融企業境內股票融資１﹒１８萬億元，同比少３７６億元。
　　從結構看，全年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６５﹒３％，同比高
１﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比負１﹒６％，同比低２﹒１個百分
點；委托貸款佔比１﹒１％，同比高１﹒６個百分點；信托貸款佔比負１﹒９％，同比高４﹒５
個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比負１﹒１％，同比高０﹒５個百分點；企業債券佔比
６﹒４％，同比低４﹒１個百分點；政府債券佔比２２﹒３％，同比低０﹒１個百分點；非金融
企業境內股票融資佔比３﹒７％，同比低０﹒２個百分點。（ｅｙ）

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