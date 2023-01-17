  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》淡友急須奪回市場控制權

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１６日）開市後，好友曾努力阻止淡友反
攻，並將恒指推上２１９４８的近期新高水平。可惜買盤於高位後勁不繼，指數期貨、期權估計
結算價持續下跌，指數很快便呈現急挫；跌回２１５７３後，才告跌勢喘定。另一方面，恒指期
貨小時圖上，各主要技分析指標相繼轉淡，惟局勢仍屬「一浪高於一浪」於前跌浪底２１２９２
被跌越前，淡友未算成功重奪市場控制權。
　　筆者曾經指出，本周初為淡友發動反攻的好機會；理論上，若今天（１７日）收市前仍不見
港股顯著回挫，農曆年假期前多仍屬好友大戶的天下。不要忘記，１月份期貨、期權於農曆年假
期後只得三個交易日，大戶應會於本周末前加緊進行轉倉活動。若淡友不及早顯露其反攻的誠意
，明天（１８日）至本周末前大市將難望顯著轉淡，特別是遇到博假後開紅盤的買盤入市的話。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章財經熱話17/01/2023
【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七
人氣文章中國故事16/01/2023
《神州經脈》70城樓價連跌八月　外資買入兩月多　滬指返三千二
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
人氣文章財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈　獲券商看好比潤電更值博？
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】內房股債齊升　不意味行業挑戰已結束
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金