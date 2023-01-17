《運籌帷幄－梁業豪》淡友急須奪回市場控制權

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１６日）開市後，好友曾努力阻止淡友反

攻，並將恒指推上２１９４８的近期新高水平。可惜買盤於高位後勁不繼，指數期貨、期權估計

結算價持續下跌，指數很快便呈現急挫；跌回２１５７３後，才告跌勢喘定。另一方面，恒指期

貨小時圖上，各主要技分析指標相繼轉淡，惟局勢仍屬「一浪高於一浪」於前跌浪底２１２９２

被跌越前，淡友未算成功重奪市場控制權。

筆者曾經指出，本周初為淡友發動反攻的好機會；理論上，若今天（１７日）收市前仍不見

港股顯著回挫，農曆年假期前多仍屬好友大戶的天下。不要忘記，１月份期貨、期權於農曆年假

期後只得三個交易日，大戶應會於本周末前加緊進行轉倉活動。若淡友不及早顯露其反攻的誠意

，明天（１８日）至本周末前大市將難望顯著轉淡，特別是遇到博假後開紅盤的買盤入市的話。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

