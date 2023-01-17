《專家之言－李偉傑》美元指數預示加息見頂，上半年仍可炒作通關

《專家之言》農曆新年臨近，預祝各位投資者新一年身體健康，心想事成，萬事如意，而中

港兩地股市近期的而且確是財源廣進，港股升至近２２０００點關口，上證指數亦重上３２００

點之上，而主要消息在於美國通脹放緩，上周美國公布１２月份ＣＰＩ數據由１１月７﹒１％回

落至６﹒５％，核心ＣＰＩ按年升５﹒７％，較１１月６％有所回落，兩個數據同樣合乎市場預

期，在通脹壓力進一步紓緩下，美元指數期貨已回落至１０２之下，同時間非美元貨幣，例如人

民幣亦持續反彈，這點有利於中港兩地股市能再度成功吸納資金，其中市場預期聯邦基金利率將

在今年６月升至頂峰，認為屆時加息至５厘以上機率已跌穿五成，雖然美國聯儲局官員定期發放

鷹派言論，但探熱針美元指數將可直接反映市場對未來美國加息見頂訊號進一步明確。



＊資金輪動尋追落後機會，２２４００點料為短期恒指頂部＊



另外內地炒「復常」本港炒「通關」，這個等了３年的炒作概念，相信今年上半年依然可以

維持，不過這兩個題材概念股份短期要在高位進行調整，相反落後板塊接力向上，見近期家電股

份、生物製藥、券商股及教育股亦相繼落鑊，明顯資金仍然在高位輪動炒作，尋找追落後機會，

以傳統經驗資金先由最大市值股份一直炒至中低價市值，之後再輪到大市值股份一浪接一浪向上

，２２４００點繼續是本人認為短期恒指頂部，預計挑戰後稍為回吐至接近２０天線水平築底，

預料第二次挑戰２２４００點之後將可升得更為實淨。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者

為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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