【企業盈喜】飛尚無煙煤（０１７３８）料去年收益增最多４５％

《經濟通通訊社１８日專訊》飛尚無煙煤（０１７３８）發盈喜，預期２０２２年全年錄得

收益按年增加約４０％至４５％；同期毛利按年增加約６０％至７０％。

期內，收益及毛利增長主因內地煤炭市場行情的顯著轉暖，帶來本集團煤炭產品平均售價的

上升；及集團煤炭產品的產量及銷量提升，儘管集團的營運仍受到現有採煤工作面地質情況複雜

、相當大比例的煤炭產品以規定價格售予發電廠、以及嚴格的安全及環保監管環境的影響。

（ｒｈ）

