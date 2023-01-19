《真知灼見－溫灼培》美英經濟各存在難題

《真知灼見》先看美國，美國１２月份零售銷售按月急跌１﹒１％，而１１月份銷售亦向下

調整至跌１％（初值為下跌０﹒６％）。不要忘記，１１月及１２月分別是感恩節及聖誕節，都

是西方的零售銷售大日子。所以上述數字情況難免令人對美國經濟前景響起警號。當然，如以按

年比，美國１２月零售銷售仍是上升６％，但零售銷售數字並不作通脹調整，所以難說有多少這

個按年增幅是因為通脹而被推高。



＊美國經濟弱為金融市場帶來震盪＊



美國零售銷售連跌兩月，及美國１２月年通脹率回落至６﹒５％，大大增強市場對聯儲局加

息周期快見頂的猜測。而市場有關預期正使美國債息率回落。今早（１９日）所見，美國１０年

息報３﹒３７３４％，而同為擔心美國經濟前景，美股道指昨晚跌６１３點或１﹒８１％。而隨

美１０年債息降，對息率敏感的日圓匯價亦帶來支持，日圓今早靠近１２８兌１美元水平，似乎

對昨天（１８日）日央行議息會的結果，維持所有貨幣政策不變並不關心。至於整體美元可說是

好壞參半。一方面受累於美債息跌對其帶來的拖累，但另方面也受惠於美股顯著跌驅使資金轉返

美元避險。美匯指數今早於亞洲市場維持１０２指數點附近徘徊。



＊英國通脹高企不下＊



回看英通脹。英國１２月年通脹率雖較１１月的１０﹒７％有所下降，但降幅輕微，仍處雙

位數的１０﹒５％。倘扣除食品及能源計算的核心年通脹率，更與１１月水平維持不變於

６﹒３％。英倫銀行雖已把息率上調至３厘水平，但明顯對打擊通脹卻未見收到預期效果。從利

息期貨價格變化顯示，於２月２日議息會市場估計英倫銀行加息半厘機率現增至八成。不要忘記

，本周初英國國家統計署公布數字顯示，於９至１１月的三個月份，英國平均工資（不包括獎金

）按年比上升了６﹒４％，面對如此龐大工資增長要英國通脹降下來實在不易。倘若英國大幅加

息，英經濟能否承受也是個迷。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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