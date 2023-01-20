《小傳日記》樂華上市第二日收跌仲有賺，收入全靠佢獨力支撐？

《小傳日記》魚缸今個虎年正式收官！噚日開始北水放假，今日雖然成交少少哋，不過就趁

機偷襲成功，吼北水唔喺度挾上２２０００，叫做收個靚尾。

臨近過年今日全板影視概念股都造好；儒意（００１３６）升一成，收報２﹒２９銀；阿里

影業（０１０６０）升超過一成一，收報０﹒６７銀；本地薑英皇文化產業（００４９１）升三

成六，收報０﹒０４９銀；羚邦（０２２３０）升兩成六，收報０﹒１９４銀。不過隻經理人公

司新股樂華娛樂（０２３０６）上市第二日表現就麻麻，要跌多過６巴仙，收報５﹒６３銀。

就咁講間公司名可能唔係好識，不過旗下藝人喺上面都算響噹噹，包括有前Ｓｕｐｅｒ

Ｊｕｎｉｏｒ成員韓庚同范冰冰細佬范丞丞，韓星都有簽，知名啲就有李到晛。而藝人當中嘅頂

樑柱就係王一博，佢都有份出席樂華嘅上市儀式，亦都正式公布佢已經由旗下藝人晉身成為公司

股東，震驚神州網民。

藝人變股東之前香江都有試過，英皇娛樂都試過分股畀旗下得力藝人，包括謝霆鋒、容祖兒

同Ｔｗｉｎｓ。而樂華分股畀王一博就更加有唔分唔得嘅原因，因為佢已經係樂華嘅命脈，每年

佢為公司帶來嘅收入佔比都節節上升，２０１９年佔１６﹒８％，２０２０年佔３６﹒７％，到

２０２１年已經佔４９﹒５％！單計２０２２年前三季已經去到佔５９％，一個人就擔起全公司

接近六成收入，所以樂華用股份嚟留人都係合情合理，上面網民仲話樂華已經陷入「王一博依賴

症」！

王一博爆紅主要係２０１９年拍過古裝玄幻劇《陳情令》，當年呢套劇熱爆神州，成功捧紅

咗兩位主角王一博同肖戰，之後王一博人氣就一直強勁，由佢為樂華嘅貢獻就睇到佢紅嘅程度。

講返樂華，創辦人杜華人氣都唔低，喺綜藝《乘風破浪的姐姐》都有份做評判，仲上過時裝雜誌

《ＶＯＵＧＥ》嘅封面。

樂華股價雖然今日跌市收場，不過以招股價４﹒０８銀計噚日就大升４８％，最高仲見過

６﹒４８銀，就算今日收跌６巴仙都未破發，算有交代啦，請請！



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