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即市新聞

20/01/2023 18:57

《日入而息》恒指虎年累挫７﹒４％，國泰料去年虧損擴至７０億元

　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》　
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國泰（００２９３）料去年虧損擴大至６４億至７０億元；上月載客量按年升７﹒７倍，全年升
２﹒９倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）上月５Ｇ套餐客戶淨增１８６０萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）附屬從母企子公司購寶騰及ＤＨＧ部分股份，涉約１１億人幣　　　　　　
１２月基本通脹率升至２％，全年平均為１﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指ＭＩＲＲＯＲ演唱會總承辦商藝能三職員被控串謀詐騙　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３７８９宗確診，再多４２名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　虎年收爐，恒指高收３９３點報２２０４４，中海油收飆逾５％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指今收升０﹒７６％，虎年跌盪向下累挫２﹒９％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英歐行長言論支持英鎊及歐元上升　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８３２╱３４，日圓最新報１２９﹒５４╱５５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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保泰人壽夥多個機構開展基層醫療提供免費基因檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永明新推兩個ＥＳＧ概念儲蓄產品；永明金融斥１５億元獲大新為期１５年香港獨家銀保夥伴合
作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仁孚引入平治純電動貨車，售價約３００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國旅遊集團以３４億元購入尖沙嘴君怡酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羚邦（０２２３０）ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ首周票房破千八萬　　　　　　
信銀國際推ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行「搶利是」推廣，送現金獎賞　　　　　　　　　　　　
星展香港向全體員工送２８５０元獎金，初五派１００元電子利是　　　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）附屬從母企子公司購寶騰及ＤＨＧ部分股份，涉約１１億人幣　　　　　　
中移動（００９４１）上月５Ｇ套餐客戶淨增１８６０萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）料去年虧損擴大至６４億至７０億元；上月載客量按年升７﹒７倍，全年升
２﹒９倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）啟德商住用地次標價低１９﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
意達利（００７２０）附屬與瀚德遜科技訂立戰略合作諒解備忘錄　　　　　　　　　　　　　
百盛集團（０３３６８）附屬就位於大同市項目訂立租賃協議　　　　　　　　　　　　　　　
賽生藥業（０６６００）購回的４０萬股股份獲註銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞風新能源（００５２７）獲撤銷清盤呈請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華寶國際（００３３６）主席朱林瑤轉被永川區公安繼續監視居住　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中銀香港（０２３８８）金邊分行為柬埔寨吳哥窟提供門票支付平台　　　　
　　深圳控股（００６０４）去年合同銷售額按年微升０﹒６％　　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）復必泰二價疫苗獲批澳門常規進口　　　　　　　　
　　遠大住工（０２１６３）去年ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額跌５６﹒７％
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國動向（０３８１８）第三季度零售流水錄２０－３０％中段下降　
　　正通汽車（０１７２８）與關連公司訂立工程委託協議涉７００萬人幣
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　招聯表示ＬＰＲ維持不變，主要考慮或是貸款利率較低　　　　　　
　　中國去年Ｒ＆Ｄ經費增，與ＧＤＰ之比升至２﹒５５％　　　　　　
　　迎春節長假，人行全周放水逾２萬億元，創單周紀錄　　　　　　　
　　１月一年及五年期以上ＬＰＲ續持穩，基本符合預期　　　　　　　
　　中融信託與華夏幸福達成２０億人幣債務重組協議　　　　　　　　
　　國藥Ａ漲逾２％，集團的新冠疫苗獲藥監局臨床批件　　　　　　　
　　時隔一年半，滴滴出行Ａｐｐ內地應用商店重新上架　　　　　　　
　　銀保監同意中冶集團財務公司解散　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華聯控股財務公司未被獲准破產重整，新華聯仍上漲　　　　　　
　　暴雪禁止中國玩家參與《爐石傳說》賽事　　　　　　　　　　　　
　　國務院春節團拜，習近平表示努力實現經濟運行整體好轉　　　　　
　　人行指上年發行債券６１﹒９萬億元，同比基本持平　　　　　　　
　　十部門推消除宮頸癌行動，加快審批國產ＨＰＶ疫苗　　　　　　　
　　廣州春節穩崗留工，外賣快遞員每人每天補貼１５０元　　　　　　
　　澳門去年入境旅客減少２６％至５７０萬人次，內地客跌２７﹒５％
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　　　　　　　　　　　《兩岸經貿》　
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　　鴻海投資紫光未申報，被台灣當局罰１０００萬新台幣
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　華府再援烏２５億美元軍火，暫未說服德國提供坦克　
　　法國周四爆發百萬人全國大罷工，巴黎爆警民衝突　　
　　韓總統尹錫悅軟化核武立場，對核不擴散體系表示尊重
　　澳航連釀３宗飛行事故，全屬波音７３７－８００客機
　　費城聯儲總裁發表講話，美國公布成屋銷售　　　　　
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　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　Ｎｅｔｆｌｉｘ會員較預期增加，股價上升　　　　
　　全球地產市場面臨１７５０億美元的債務螺旋　　　
　　咖啡豆收成低於預期，價格有望攀升　　　　　　　
　　美國按揭利率降至６﹒１５厘，為９月以來最低　　
　　美蓓亞三美行政總裁預料美元兌日圓很快跌破１２０
　　歐洲央行或會在３月放慢加息步伐　　　　　　　　
　　虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ支付４５００萬美元罰款
　　據報台積電計劃在德國建廠，或選址德累斯頓　　　
　　特斯拉或誇大了駕駛員輔助系統的能力　　　　　　
　　聯儲局副主席表示通脹高居不下，仍需維持緊縮政策
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國駐葡萄牙大使館設監控攝影機被指侵犯私隱　　　
　　據報美國財政部官員下月組團訪華，為耶倫訪華做準備
　　澳洲官員呼籲中國取消對澳出口的「貿易障礙」　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《通關復常》　
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７檢測站今起提早運作，楓樹街登記櫃檯增至三倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
携程（０９９６１）指內地用戶近一周預訂赴港機票較上月同期增十倍；舉行首場香港直播活動
單日ＧＭＶ近３５００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《互聯互通》　
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　　港交所表示擴大港股通合資格股票資格準則仍待批准
　　港股通交易日曆優化，無法參與交易的天數將減半　
　　滬深交易所就擴大滬港通深港通徵求意見　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　陳茂波出席瑞士經濟論壇向世界展示香港已回來　　　　　　
　　社會保障金下月起調高，料約１５０萬人受惠　　　　　　　
　　本港過去一周新增１宗類鼻疽個案，患者居大埔有糖尿病　　
　　李家超上午到青衣長亨邨探訪獨居長者，送福袋貼揮春　　　
　　消息指ＭＩＲＲＯＲ演唱會總承辦商藝能三職員被控串謀詐騙
　　去年個人破產申請跌３﹒８％，單１２月按月跌１４％　　　
　　ＡｌｉｐａｙＨＫ推限時電子遊澳消費獎賞　　　　　　　　
　　聯合醫院尋回手提電話，病人個人資料外洩機會極低　　　　
　　ＧＵＭ表示１２月強積金市佔宏利稱冠，全年升０﹒０４％　
　　１２月基本通脹率升至２％，全年平均為１﹒７％　　　　　
　　兩入境男子疑走私新冠口服藥被捕，估計市值約７００萬元　
　　統計處調查指１９％受訪者料首季業務狀況按季改善　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　世衛表示中國報告上周新冠住院６﹒３萬人，疫情來最高　　　　　
　　亞博館部分展館及多間體育館將停用作暫託中心　　　　　　　　　
　　何栢良稱新冠患者病假日數，冀當局有明確說法作跟從　　　　　　
　　日本政府擬今春下調防疫級別，與季節性流感同級　　　　　　　　
　　盧寵茂稱非放棄抗疫，將藉污水監測等觀察疫情變化　　　　　　　
　　鄧家彪憂確診者上班安排或惹爭議，冀當局發清晰指引　　　　　　
　　南韓將從本月３０日起廢除室內強制戴口罩　　　　　　　　　　　
　　兩間指定猴痘疫苗接種中心本月３０日起停運，其他服務點維持服務
　　本港新增３７８９宗確診，再多４２名患者離世　　　　　　　　　
　　外交部指試點恢復中國公民出境旅遊　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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