《日入而息》恒指虎年累挫７﹒４％，國泰料去年虧損擴至７０億元

《今天重點》

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國泰（００２９３）料去年虧損擴大至６４億至７０億元；上月載客量按年升７﹒７倍，全年升

２﹒９倍

中移動（００９４１）上月５Ｇ套餐客戶淨增１８６０萬戶

吉利（００１７５）附屬從母企子公司購寶騰及ＤＨＧ部分股份，涉約１１億人幣

１２月基本通脹率升至２％，全年平均為１﹒７％

消息指ＭＩＲＲＯＲ演唱會總承辦商藝能三職員被控串謀詐騙

本港新增３７８９宗確診，再多４２名患者離世

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《即日市況》

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虎年收爐，恒指高收３９３點報２２０４４，中海油收飆逾５％

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《深滬股市》

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滬綜指今收升０﹒７６％，虎年跌盪向下累挫２﹒９％

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《美元匯價》

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英歐行長言論支持英鎊及歐元上升

歐元最新報１﹒０８３２╱３４，日圓最新報１２９﹒５４╱５５

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《公司資訊》

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保泰人壽夥多個機構開展基層醫療提供免費基因檢測

永明新推兩個ＥＳＧ概念儲蓄產品；永明金融斥１５億元獲大新為期１５年香港獨家銀保夥伴合

作協議

仁孚引入平治純電動貨車，售價約３００萬元

據報中國旅遊集團以３４億元購入尖沙嘴君怡酒店

羚邦（０２２３０）ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ首周票房破千八萬

信銀國際推ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行「搶利是」推廣，送現金獎賞

星展香港向全體員工送２８５０元獎金，初五派１００元電子利是

吉利（００１７５）附屬從母企子公司購寶騰及ＤＨＧ部分股份，涉約１１億人幣

中移動（００９４１）上月５Ｇ套餐客戶淨增１８６０萬戶

國泰（００２９３）料去年虧損擴大至６４億至７０億元；上月載客量按年升７﹒７倍，全年升

２﹒９倍

長實（０１１１３）啟德商住用地次標價低１９﹒３％

意達利（００７２０）附屬與瀚德遜科技訂立戰略合作諒解備忘錄

百盛集團（０３３６８）附屬就位於大同市項目訂立租賃協議

賽生藥業（０６６００）購回的４０萬股股份獲註銷

瑞風新能源（００５２７）獲撤銷清盤呈請

華寶國際（００３３６）主席朱林瑤轉被永川區公安繼續監視居住

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《國企紅籌》

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中銀香港（０２３８８）金邊分行為柬埔寨吳哥窟提供門票支付平台

深圳控股（００６０４）去年合同銷售額按年微升０﹒６％

復星醫藥（０２１９６）復必泰二價疫苗獲批澳門常規進口

遠大住工（０２１６３）去年ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額跌５６﹒７％

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《神州民企》

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中國動向（０３８１８）第三季度零售流水錄２０－３０％中段下降

正通汽車（０１７２８）與關連公司訂立工程委託協議涉７００萬人幣

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《中國要聞》

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招聯表示ＬＰＲ維持不變，主要考慮或是貸款利率較低

中國去年Ｒ＆Ｄ經費增，與ＧＤＰ之比升至２﹒５５％

迎春節長假，人行全周放水逾２萬億元，創單周紀錄

１月一年及五年期以上ＬＰＲ續持穩，基本符合預期

中融信託與華夏幸福達成２０億人幣債務重組協議

國藥Ａ漲逾２％，集團的新冠疫苗獲藥監局臨床批件

時隔一年半，滴滴出行Ａｐｐ內地應用商店重新上架

銀保監同意中冶集團財務公司解散

新華聯控股財務公司未被獲准破產重整，新華聯仍上漲

暴雪禁止中國玩家參與《爐石傳說》賽事

國務院春節團拜，習近平表示努力實現經濟運行整體好轉

人行指上年發行債券６１﹒９萬億元，同比基本持平

十部門推消除宮頸癌行動，加快審批國產ＨＰＶ疫苗

廣州春節穩崗留工，外賣快遞員每人每天補貼１５０元

澳門去年入境旅客減少２６％至５７０萬人次，內地客跌２７﹒５％

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《兩岸經貿》

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鴻海投資紫光未申報，被台灣當局罰１０００萬新台幣

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《國際要聞》

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華府再援烏２５億美元軍火，暫未說服德國提供坦克

法國周四爆發百萬人全國大罷工，巴黎爆警民衝突

韓總統尹錫悅軟化核武立場，對核不擴散體系表示尊重

澳航連釀３宗飛行事故，全屬波音７３７－８００客機

費城聯儲總裁發表講話，美國公布成屋銷售

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《外圍經濟》

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Ｎｅｔｆｌｉｘ會員較預期增加，股價上升

全球地產市場面臨１７５０億美元的債務螺旋

咖啡豆收成低於預期，價格有望攀升

美國按揭利率降至６﹒１５厘，為９月以來最低

美蓓亞三美行政總裁預料美元兌日圓很快跌破１２０

歐洲央行或會在３月放慢加息步伐

虛擬貨幣借貸平台Ｎｅｘｏ支付４５００萬美元罰款

據報台積電計劃在德國建廠，或選址德累斯頓

特斯拉或誇大了駕駛員輔助系統的能力

聯儲局副主席表示通脹高居不下，仍需維持緊縮政策

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《大國博弈》

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中國駐葡萄牙大使館設監控攝影機被指侵犯私隱

據報美國財政部官員下月組團訪華，為耶倫訪華做準備

澳洲官員呼籲中國取消對澳出口的「貿易障礙」

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《通關復常》

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７檢測站今起提早運作，楓樹街登記櫃檯增至三倍

携程（０９９６１）指內地用戶近一周預訂赴港機票較上月同期增十倍；舉行首場香港直播活動

單日ＧＭＶ近３５００萬元

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《互聯互通》

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港交所表示擴大港股通合資格股票資格準則仍待批准

港股通交易日曆優化，無法參與交易的天數將減半

滬深交易所就擴大滬港通深港通徵求意見

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《其他消息》

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陳茂波出席瑞士經濟論壇向世界展示香港已回來

社會保障金下月起調高，料約１５０萬人受惠

本港過去一周新增１宗類鼻疽個案，患者居大埔有糖尿病

李家超上午到青衣長亨邨探訪獨居長者，送福袋貼揮春

消息指ＭＩＲＲＯＲ演唱會總承辦商藝能三職員被控串謀詐騙

去年個人破產申請跌３﹒８％，單１２月按月跌１４％

ＡｌｉｐａｙＨＫ推限時電子遊澳消費獎賞

聯合醫院尋回手提電話，病人個人資料外洩機會極低

ＧＵＭ表示１２月強積金市佔宏利稱冠，全年升０﹒０４％

１２月基本通脹率升至２％，全年平均為１﹒７％

兩入境男子疑走私新冠口服藥被捕，估計市值約７００萬元

統計處調查指１９％受訪者料首季業務狀況按季改善

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《新冠感染》

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世衛表示中國報告上周新冠住院６﹒３萬人，疫情來最高

亞博館部分展館及多間體育館將停用作暫託中心

何栢良稱新冠患者病假日數，冀當局有明確說法作跟從

日本政府擬今春下調防疫級別，與季節性流感同級

盧寵茂稱非放棄抗疫，將藉污水監測等觀察疫情變化

鄧家彪憂確診者上班安排或惹爭議，冀當局發清晰指引

南韓將從本月３０日起廢除室內強制戴口罩

兩間指定猴痘疫苗接種中心本月３０日起停運，其他服務點維持服務

本港新增３７８９宗確診，再多４２名患者離世

外交部指試點恢復中國公民出境旅遊

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