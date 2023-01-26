《投資智慧－鄧聲興》關注新春黃金周概念股，澳門博彩業迎復甦期

《投資智慧》內地進入農曆新年黃金周，新春概念股成為市場焦點，澳門博彩業亦備受追捧

。澳門旅遊局預料春節黃金周期間日均旅客量達４﹒７萬人次，較去年多１﹒９倍，估計農曆新

年酒店入住率可達八成至九成。另外，澳門旅遊業協會會長料今年博彩稅收目標為１３００億澳

門元，進一步為博彩業注入強心針。



自２０１９年疫情爆發以來，澳門博彩業備受打擊，內地防疫政策限制出入境是最主要的不

利因素，隨著內地及香港相繼放寬出入境限制，經歷過三年的防疫低谷期後，新春黃金周將為澳

門帶來「報復性」的旅遊消費，短期將有望刺激澳門旅遊業，帶動博彩股反彈。加上牌照問題相

繼塵埃落定，市場早前擔憂部分外資營運商不獲續牌的陰霾一掃而空；另外，涉及中介貴賓廳業

務的相關司法判決出台，令中介人業務更規範化，消除了三大負面因素，澳門博彩業將有望持續

向好。



對比拉斯維加斯和新加坡博彩業的復甦情況，可以預見澳門博彩行業被抑制已久的需求同樣

強勁，澳門遊客數量的提升將迅速在博彩業表現中反映出來，在高端客戶的支持下，博彩業反彈

幅度甚至會高於訪客人數。然而值得注意的是，澳門的賭業生態已經發生改變，中場業務的恢復

將好於貴賓廳業務，中介貴賓廳業務經過司法案後將可能出現萎縮；不過博彩公司新開物業放量

，非博彩娛樂項目將成為新的吸引力；基礎設施的不斷完善以及大灣區深度融合，將進一步促進

內地遊客訪澳；另外，６家博彩運營商將加大力度吸引海外客源，令市場更多元化，帶來新業務

增長。



在多重利好因素推動下，行業前景可望看好，澳門博彩業現時估值並非過高，現估值相當未

來兩年預測ＥＢＩＴＤＡ的１２﹒７倍，基於未來數年行業擴張，澳門博彩股應享有估值溢價，

前景值得看好。個股方面，留意新濠國際發展（００２００），公司此前在業績會中預計新濠影

匯二期工程將不早於２Ｑ２３後開始分階段開業。二期工程將提供總共９００間酒店客房、總面

積達１１００平方米的會展空間，以及亞洲最大的室內和室外水上樂園、擁有六個綜合影廳的

Ｃｉｎｅｐｌｅｘ電影院等娛樂設施。隨著新濠國際發展旗下物業設施放量，將有望為公司帶來

新的盈利空間。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



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