《真知灼見－溫灼培》金價會挑戰２０００美元嗎？

《真知灼見》現貨金價已連續１０天保持於１９００美元之上。樂觀者會認為金價正蓄勢待

發，準備突破二千美元。悲觀者則擔心金價高處不勝寒。究竟金價背後有甚麼因素要留意？



＊望減息撐金價不設實際＊



當下分析金價，市場多會把重點放在下周四（２日）聯儲局的議息會上。這也不難理解，投

資黃金沒息收，美息高低當能左右金價。而美息變化亦會影響美元匯價，金以美元作買賣單位，

美元強弱也會左右金價。至於下周議息會，市場雖普遍預期聯儲局當天將加息２５基點，但這很

大機會也將是今次加息周期的最後一次。而市場最關注，還是聯儲局會否暗示今年內有否機會減

息。倘聯儲局有此暗示，當然金價將更能看高一線。

不過對上述一切不能想得太美。美國通脹雖回落至６﹒５％（去年６月最高是９﹒１％），

但距離聯儲局制定的２％通脹目標水平仍遠。就是聯儲局停加息，也不代表可於短期內減息。由

於持黃金沒息收，持美元收４﹒５％或以上息率始終較優勝。相信正為此因，有悲觀者會認為現

今金價已是過高。



＊去美元化才是金升的最大推手＊



倘單以美息作為分析金價後向的基礎因素，料金價要上破２０００美元的機率實在不大。但

目前左右金價還有兩個更重要但卻被忽略的因素。這分別是去美元化及核戰風險。先看去美元化

，自俄烏事件後，全球便開始了有關行動，最近這情況似有加快跡象，當中例子有三。據世界黃

金協會數字顯示，全球央行於第三季吸納了近４００噸黃金，這是近５５年來未見。另外，１月

３日上海合作發展組織的人民幣跨境服務中心平台正式投入服務，標誌著這個佔全球四成人口的

區內，其貿易正減少對美元的依賴。最後，沙特阿拉伯財政大臣於１月１６日的達沃斯經濟論壇

上表示對美元以外貨幣進行貿易結算持開放態度，這難免牽起市場對石油美元終結憂慮。黃金的

一個最大作用是其資金避難所角色。美元作為全球最主要貨幣，當全球開始對美元（即對錢）失

信心，便只能相信黃金。這正解釋近日黃金受追捧及金價升的最主要因素。



＊核戰憂慮不能忽視＊



最後，市場對俄烏事件感憂慮擔心會演變成核戰。市場有此擔心亦非全無因。為提升烏克蘭

軍的戰鬥力，西方正計劃提供烏克蘭更具戰鬥力的坦克。如這使俄烏戰事的優勢傾倒向烏克蘭的

一方，不能排除俄羅斯會使用戰略性核武（小型核彈）的可能性。如這情況一旦出現，在市場恐

慌情緒下，對金價無疑是莫大支持。

當明白上述一切，便明白美息變化只是推升最近金價的其中因素，也未必是最重要的因素。

除非於２月２日議息會上聯儲局暗示今年尚有很大加息空間，又或拜登政府能盡快推出有效招數

阻止全球去美元化情況，料金價上半年內仍存挑戰二千美元大關甚至超越的可能。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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