《港股偉論－黃偉豪》利是股首選領展（８２３），隨時賺息又賺價

《港股偉論》踏入兔年，在此先向投資者拜個年，恭喜發財、祝身體健康，亦希望港股今年

可以「兔」氣揚眉，一洗近年的頹勢。「利是股」今年會選領展（００８２３），此股亦為其中

一隻２０２３年看好的股票。今年投資者在板塊方面的部署，其中一個可以重點留意的方向，是

外圍息率上行速度放緩，收息股吸引力將會增加。



一般而言，投資者選收息股，通常是喜歡其業務和業績表現相對穩健，以及派息比率和股息

率吸引。而踏入今年，相信收息股將額外有多一個特殊的因素。經歷去年全球央行大幅加息，市

場一度對收息股的息率要求變得非常「苛刻」，由以前４至５厘已屬於高息，變到即使有６至７

厘也覺得不吸引，令大部分收息股的股價於去年錄得頗明顯的跌幅。但畢竟今年其中一個主題是

加息步伐放緩，在外圍債息有望回落下，投資者對於高股息率的預期會有所下調。亦即是說，收

息股有股息率有向下調的空間，股價則有望向上行。



領展現時的股息率水平約４﹒８厘，雖然此股息率水平對比一眾ＲＥＩＴｓ或公用股來說，

並不是十分高。但對比領展的歷史平均股息率水平約４厘來看，現水平的股息率仍然吸引。甚至

在此作出一個大膽的假設，若然投資者對於領展所追求的股息率水平，慢慢變回覺得４厘已足夠

。在其他因素不變下，目標價已可望向上看約７５元之上。



而事實上，領展的基本因素亦不俗，其物業組合規模為亞洲第一。以物業資產價值來計算，

組合中有約８成物業來自香港，約１５％來自內地，約６％為海外物業。隨著去年第四季起，中

港兩地逐步放寬防疫措施，特別是內地自今年１月８日開始「全面開放出入境」，預計內地訪港

旅客逐漸重臨，本地零售行業有望復甦，令在本港持有龐大商場組合的領展可以受惠。而內地解

封復常，領展近年積極部署並收購的內地零售物業資產亦可望迎來復甦增長。除此之外，在現有

物業組合復甦的同時，領展亦積極增加海外市場的布局。去年底宣布踏足新加坡市場，以２２億

新加坡元收購兩項新加坡商業物業。由於是次是收購的資產具有良好的基本面，相信可加強領展

的防守性資源。整個交易預計將於今年３月底完成，預期新資產的租金貢獻和管理費用收入將計

入２０２４年３月底止財政年度，有望令２０２４財年的可分派預測上調，且交易亦符合領展的

多元化發展戰略。



領展自去年１０月底的低位４４﹒７４５元上升至今，累積上升逾４成，幅度已不算少。投

資者不妨趁回調分階段吸納，首站支持位為約６０元左右水平，之後可以待股價每下跌５至８％

在進行加注，作中長線持有。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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