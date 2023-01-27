《窩輪豪情－梁業豪》開始暫停持有認購權證和牛證

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、金融業

與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油

（００８８３）、騰訊（００７００）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選

東方海外（００３１６）、恒安國際（０１０４４）與國泰航空（００２９３）。

不少投資者，包括筆者在內，於昨早（２６日）開市前估計獲利回吐沽盤會出現。市況所見

，獲利回吐者的確曾急於入市，於高位勇猛地繼續接貨，看好後市者亦不少。正路而言，昨天沽

貨者多為對所得利潤感到滿意的短線投機者，而買貨者則多為相信中長期後市仍有可觀的再升空

間，卻未買夠貨者。估計於後者完成部署之日，便是港股顯著回挫之時。鑑於短期形勢已開始呈

現嚴重超買，本爛認為大家開始暫停持有認購權證和牛證圖利為上，不博最後一分利潤。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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