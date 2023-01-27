《午市前瞻》專家料恒指短線可見二萬三，美團可望受惠旅遊業復甦

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２２５５５，跌１１點或０﹒０５％，主板

成交５４３﹒８２億元。恒生中國企業指數報７７２０，升１３點或０﹒１８％。恒生科技指數

報４７７４，升１０點或０﹒２２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報４１１元，升４﹒２元或１﹒０３％，成交４３﹒１７億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１１６﹒２元，跌１﹒３元或１﹒１１％，成交２９﹒０６億元；美團收報

１７３﹒６元，升１﹒２元或０﹒７％，成交１８﹒０８億元。碧桂園（０２００７）升

３﹒６１％，收報３﹒１６元，成交７﹒７３億元。龍湖（００９６０）升３﹒５１％，收報

２８元，成交１﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指

三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊林嘉麒：恒指短期受制２３０００點＊



恒指在兔年首個交易日高開高收，最終升逾５００點收市，今早高開４８點，指數升越

２２６００點，其後升幅曾擴大至逾１００點，最高見過２２７００點，可惜臨近上午收市時倒

跌幾十點。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，恒指短線目標為２３０００

點，下周一期指結算，加上北水回歸，未知能否一舉向上突破，但他看好恒指今年表現，預料將

會升至２５０００點。



＊美團短期目標上望１９５元＊



個股方面，林嘉麒認為美團（０３６９０）短線值博，主要因為落後其他大型股份，而且認

為美團將可受惠內地放寬防疫限制，對於同樣有經營旅遊業的美團而言，屬有利因素。內地下周

二將會公布旅遊數據，預料將會反映旅遊業在放寬防疫限制下開始復甦。至於美團目標價，林嘉

麒給予１９０至１９５元。

另外，他亦看好內險股表現，主要原因是金融類股份偏低，估值落後。以過去８年計，股價

相對於帳面值（Ｐ╱Ｂ）相差了五成。此外，他又預計農曆新年頭十天的保費將會開門紅，短線

炒作至少持續至２月初。當中他尤其看好中國太平（００９６６）及新華保險（０１３３６），

目標分別為１４元及２６元。

車股方面，他認為只有比亞迪（０１２１１）較值博，走勢上亦維持上升形態，但短線「頂

盡」２６０元，追買上升空間不大，若候調整買入，則可待回落至２０日線，即約２１３元才吸

納。比亞迪將於２月１日發布最新汽車銷售數據，宜留意。（ｐｃ）



