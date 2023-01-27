《日入而息》本港樓價結束１３年升勢，內地傳限制晶片技術出口

《今天重點》
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本港上月樓價指數按月跌２％，去年樓價跌近１６％
房屋局：潛在一手私宅供應１０﹒５萬伙創新高
消息指跨境中學生最快２月中來港上課，小學及幼稚園生待２月下旬
政府再延長調查壹傳媒審查員任期多３個月
勞工處就紅館演唱會意外向藝能工程、協興隆等提出檢控
駐港公署斥美方延長香港居民出境寬限期手段拙劣；港府堅決反對美國政府涉港備忘錄，稱顯露
險惡用心
葉劉淑儀稱應待世衞宣布大流行結束才檢討抗疫工作
本港新增２３３５宗確診，再多２２名患者離世
內地考慮限制太陽能晶片技術出口以確保相關領域優勢
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《即日市況》
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恒指全日高收１２２點報２２６８８，碧桂園升逾６％穩坐升幅榜首
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《美元匯價》
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歐元未擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０範圍
歐元最新報１﹒０８８２╱８５，日圓最新報１２９﹒８４╱８７
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《公司資訊》
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松齡護老集團（０１９８９）繼續停牌，有待恢復公眾持股量
中木國際（０１８２２）委任陳力山為獨立非執行董事，即日生效
華懋兔年部署推３新盤，涉約１１６２伙
信和集團葵涌工業項目次季落成，已獲ＢＤｘ承租為數據中心
富達下調螞蟻集團估值至６３８億美元
譚仔三哥日本元祖店裝修休業，預計２月底復業
阿里巴巴（０９９８８）否認將在新加坡建全球總部：總部始終在杭州
綠科科技（００１９５）合營企業去年第四季錫產量按季升４﹒２％
九置（０１９９７）冀海港城新春假期人流及生意額按年升１０％至２０％
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《中國要聞》
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微軟蓋茨稱中國崛起是世界的巨大勝利
２０２２年８６０８家網站平台被網信部門約談
春運第２０天發送旅客逾４０００萬人次，同比增近８６％
國資委發文要求中央企業高質量做好能源保供工作
海南全島免稅店５天銷售額同比增長２０％
遼寧出招鼓勵住房消費，支持「爛尾樓」項目盤活處置
乘聯會表示去年新能源客車銷量５﹒８萬台增１８％
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《外圍經濟》
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７３７ Ｍａｘ空難家屬拒和解，波音面臨欺詐罪指控
人為錯誤擾亂電腦程序，紐交所周二罕見出現交易失效
南韓科技行業信心指數降至７年來的最低點
拉斯維加斯遊客控告當地酒店，利用電腦演算提高房費
日本央行行長黑田東彥將卸任，或於下月初提名繼任人
智利將利率維持在１１﹒２５厘，保持謹慎立場
燃氣短缺情況改善，料ＥＣＢ續加息５０基點抗通脹
眾院共和黨擬提出暫緩執行聯邦債務上限至９月３０日
美國天然氣價格跌破３美元，觸及２１個月低點
英國財相侯俊偉拒絕減稅，勢令商界及保守黨內部失望
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《大國博弈》
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傅聰向歐盟委員會遞交國書，馮德萊恩稱期待適時訪華
內地考慮限制太陽能晶片技術出口以確保相關領域優勢
美共和黨眾議員聯手發起議案，要求放棄一中政策
美荷傳今召開會議，商討對華出口芯片技術管制
駐港公署斥美方延長香港居民出境寬限期手段拙劣
港府堅決反對美國政府涉港備忘錄，稱顯露險惡用心
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《其他消息》
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前區議員張秀賢被指借錢不還，葉劉稱同佢唔係好熟
民建聯建議預算案推出多項支援家庭措施
陳茂波稱未決定會否再派消費券，要考慮政府負擔
區議會選舉兩落敗候選人涉無交選舉申報書遭廉署起訴
勞工處就紅館演唱會意外向藝能工程、協興隆等提出檢控
２０２４年到期銀債下月派第３次息，年利率３﹒５厘
世邦魏理仕料１月樓價指數止跌，樓市未來平穩發展
中原料首季樓價反彈３％至５％，全年升１５％
利嘉閣料次季樓價升３－５％，全年升１０－１２％
本港上月樓價指數按月跌２％，去年樓價跌近１６％
柯創盛不擔心新界簡約公屋無人問津，稱選址可為社區增值
房屋局表示潛在一手私宅供應１０﹒５萬伙創新高
美聯樓價指數連升三周，本年迄今升０﹒５８％
消息指跨境中學生最快２月中來港上課，小學及幼稚園生待２月下旬
中銀香港聯乘Ｍｉｆｆｙ推出親子理財優惠
積金評級料１月強積金成員人均賺１﹒８萬
Ｖｉｓａ第一季度調整後每股收益達２﹒１８美元
荃灣橫龍村三級火撲熄，２人送院約８０人疏散
郭明錤稱蘋果已暫停開發自家晶片，未來或向博通採購
證券及期貨專業總會促還原股票印花稅，倡再派消費券
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《新冠感染》
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本港新增２３３５宗確診，再多２２名患者離世
南韓延長暫停中國公民赴韓短期簽證至２月底
孫玉菡稱院舍員工定期核酸檢測未來有調整空間
日媒表示日本政府決定５月８日下調新冠感染級別
葉劉淑儀稱應待世衞宣布大流行結束才檢討抗疫工作
醫學會不擔心家庭醫生難應付確診病人，但應提前預約
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