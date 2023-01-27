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27/01/2023 19:06

《日入而息》本港樓價結束１３年升勢，內地傳限制晶片技術出口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港上月樓價指數按月跌２％，去年樓價跌近１６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房屋局：潛在一手私宅供應１０﹒５萬伙創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指跨境中學生最快２月中來港上課，小學及幼稚園生待２月下旬　　　　　　　　　　　　
政府再延長調查壹傳媒審查員任期多３個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
勞工處就紅館演唱會意外向藝能工程、協興隆等提出檢控　　　　　　　　　　　　　　　　　
駐港公署斥美方延長香港居民出境寬限期手段拙劣；港府堅決反對美國政府涉港備忘錄，稱顯露
險惡用心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉劉淑儀稱應待世衞宣布大流行結束才檢討抗疫工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２３３５宗確診，再多２２名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地考慮限制太陽能晶片技術出口以確保相關領域優勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收１２２點報２２６８８，碧桂園升逾６％穩坐升幅榜首
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元未擺脫１﹒０８５０－１﹒０９５０範圍　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８８２╱８５，日圓最新報１２９﹒８４╱８７
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　松齡護老集團（０１９８９）繼續停牌，有待恢復公眾持股量　　　　　　
　　中木國際（０１８２２）委任陳力山為獨立非執行董事，即日生效　　　　
　　華懋兔年部署推３新盤，涉約１１６２伙　　　　　　　　　　　　　　　
　　信和集團葵涌工業項目次季落成，已獲ＢＤｘ承租為數據中心　　　　　　
　　富達下調螞蟻集團估值至６３８億美元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　譚仔三哥日本元祖店裝修休業，預計２月底復業　　　　　　　　　　　　
　　阿里巴巴（０９９８８）否認將在新加坡建全球總部：總部始終在杭州　　
　　綠科科技（００１９５）合營企業去年第四季錫產量按季升４﹒２％　　　
　　九置（０１９９７）冀海港城新春假期人流及生意額按年升１０％至２０％
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　微軟蓋茨稱中國崛起是世界的巨大勝利　　　　　　　　　
　　２０２２年８６０８家網站平台被網信部門約談　　　　　
　　春運第２０天發送旅客逾４０００萬人次，同比增近８６％
　　國資委發文要求中央企業高質量做好能源保供工作　　　　
　　海南全島免稅店５天銷售額同比增長２０％　　　　　　　
　　遼寧出招鼓勵住房消費，支持「爛尾樓」項目盤活處置　　
　　乘聯會表示去年新能源客車銷量５﹒８萬台增１８％　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　７３７　Ｍａｘ空難家屬拒和解，波音面臨欺詐罪指控
　　人為錯誤擾亂電腦程序，紐交所周二罕見出現交易失效
　　南韓科技行業信心指數降至７年來的最低點　　　　　
　　拉斯維加斯遊客控告當地酒店，利用電腦演算提高房費
　　日本央行行長黑田東彥將卸任，或於下月初提名繼任人
　　智利將利率維持在１１﹒２５厘，保持謹慎立場　　　
　　燃氣短缺情況改善，料ＥＣＢ續加息５０基點抗通脹　
　　眾院共和黨擬提出暫緩執行聯邦債務上限至９月３０日
　　美國天然氣價格跌破３美元，觸及２１個月低點　　　
　　英國財相侯俊偉拒絕減稅，勢令商界及保守黨內部失望
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　傅聰向歐盟委員會遞交國書，馮德萊恩稱期待適時訪華
　　內地考慮限制太陽能晶片技術出口以確保相關領域優勢
　　美共和黨眾議員聯手發起議案，要求放棄一中政策　　
　　美荷傳今召開會議，商討對華出口芯片技術管制　　　
　　駐港公署斥美方延長香港居民出境寬限期手段拙劣　　
　　港府堅決反對美國政府涉港備忘錄，稱顯露險惡用心　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　前區議員張秀賢被指借錢不還，葉劉稱同佢唔係好熟　　　　　　　
　　民建聯建議預算案推出多項支援家庭措施　　　　　　　　　　　　
　　陳茂波稱未決定會否再派消費券，要考慮政府負擔　　　　　　　　
　　區議會選舉兩落敗候選人涉無交選舉申報書遭廉署起訴　　　　　　
　　勞工處就紅館演唱會意外向藝能工程、協興隆等提出檢控　　　　　
　　２０２４年到期銀債下月派第３次息，年利率３﹒５厘　　　　　　
　　世邦魏理仕料１月樓價指數止跌，樓市未來平穩發展　　　　　　　
　　中原料首季樓價反彈３％至５％，全年升１５％　　　　　　　　　
　　利嘉閣料次季樓價升３－５％，全年升１０－１２％　　　　　　　
　　本港上月樓價指數按月跌２％，去年樓價跌近１６％　　　　　　　
　　柯創盛不擔心新界簡約公屋無人問津，稱選址可為社區增值　　　　
　　房屋局表示潛在一手私宅供應１０﹒５萬伙創新高　　　　　　　　
　　美聯樓價指數連升三周，本年迄今升０﹒５８％　　　　　　　　　
　　消息指跨境中學生最快２月中來港上課，小學及幼稚園生待２月下旬
　　中銀香港聯乘Ｍｉｆｆｙ推出親子理財優惠　　　　　　　　　　　
　　積金評級料１月強積金成員人均賺１﹒８萬　　　　　　　　　　　
　　Ｖｉｓａ第一季度調整後每股收益達２﹒１８美元　　　　　　　　
　　荃灣橫龍村三級火撲熄，２人送院約８０人疏散　　　　　　　　　
　　郭明錤稱蘋果已暫停開發自家晶片，未來或向博通採購　　　　　　
　　證券及期貨專業總會促還原股票印花稅，倡再派消費券　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　本港新增２３３５宗確診，再多２２名患者離世　　　
　　南韓延長暫停中國公民赴韓短期簽證至２月底　　　　
　　孫玉菡稱院舍員工定期核酸檢測未來有調整空間　　　
　　日媒表示日本政府決定５月８日下調新冠感染級別　　
　　葉劉淑儀稱應待世衞宣布大流行結束才檢討抗疫工作　
　　醫學會不擔心家庭醫生難應付確診病人，但應提前預約
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