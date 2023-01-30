《一周攻略－周進略》去年反彈名列前茅，港股今年吐氣揚眉

《一周攻略》正如新春前所說的，港股開局氣如虹，悲觀至極料轉勢。果真如是。不論是新

春前，抑或新春後，港股的形態依然向好，固然比美股為優，終於在兔年有吐氣揚眉之感，更符

合大家的期望，在內地與港澳地區大規模全面的復常通關後，經濟活動可望大增，部分甚至可以

迅速回到疫情之前，自然令人有所期待。

事實上，一如之前所指出，能夠在踏入２０２３年便開局不錯，其實有跡可尋，在去年１１

月開始，隨著美聯儲預告放慢加息步伐，各風險資產已一齊回穩反彈，值得留意的是，年底時的

港股，在一眾資產分類中，升幅名列前茅，已可預兆，投資者在今年看好的趨勢。



＊美股回吐時，港股沒停步＊



始終，經過多年的不升不降，徘徊在恒指二萬五為主軸，多年來跑輸其他資產，同樣是量寬

年代，表現不濟，很多人已完全放棄，但正是這種極度悲觀的態度，意味著估值也明顯超值。

可以預見，上述趨勢不是短期，尤其觀乎近期表現，即使美股偶有回吐之日，港股擺脫了以

往人家跌港股跌更多，先天下之憂而憂的格局，反而是一片樂觀，勇往直前，沒有稍為停下腳步

等美股的意欲。如此一來，不就說明了，資金流向，人心所趨，正是如此。



＊獲利回吐短暫，資金流向老實＊



事實上，本來認為，年關在即，節日氣氛下，很多人大有先行獲利回吐的誘因，然而，上述

的獲利回吐行動，還不夠幾天，便已一舉突破高位，資金流向最老實，要騙也要有錢才可以在圖

表上劃出軌跡，但如此大規模的動作，不是個股，而是整個大市，不是一兩天，而是幾個月，則

不可以勉強說是圖表上操作設局了。



＊傳統板塊論資產數估值佔優＊



即市部署而言，大家不難發現，中長線而言，很多舊經濟論估值數資產的，例如商場物業收

租股，在去年至今表現神勇，令很多人跌眼鏡，升完再升，比起一時反彈轉眼間又急跌的新經濟

股，顯然，正如之前在此分析道，傳統股份在港股更顯重要，迎經濟估值則難復舊觀矣。



＊擺脫多年弱勢，港股年內起碼挑戰二萬五＊



股指點位方面，很多人是傾向逐級挑戰的，但其實，如果港股真的擺脫之前多年的弱勢，則

起碼要擺脫多年來的中間位２５０００，如今看來很遙遠，但正如之前說過，去年低位反彈至今

，不也是大幅度嗎？



冬天已經來了，春天還會遠嗎？ 《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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