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30/01/2023 09:41

《一周攻略－周進略》去年反彈名列前茅，港股今年吐氣揚眉

　　《一周攻略》正如新春前所說的，港股開局氣如虹，悲觀至極料轉勢。果真如是。不論是新
春前，抑或新春後，港股的形態依然向好，固然比美股為優，終於在兔年有吐氣揚眉之感，更符
合大家的期望，在內地與港澳地區大規模全面的復常通關後，經濟活動可望大增，部分甚至可以
迅速回到疫情之前，自然令人有所期待。
　　事實上，一如之前所指出，能夠在踏入２０２３年便開局不錯，其實有跡可尋，在去年１１
月開始，隨著美聯儲預告放慢加息步伐，各風險資產已一齊回穩反彈，值得留意的是，年底時的
港股，在一眾資產分類中，升幅名列前茅，已可預兆，投資者在今年看好的趨勢。
　
＊美股回吐時，港股沒停步＊
　
　　始終，經過多年的不升不降，徘徊在恒指二萬五為主軸，多年來跑輸其他資產，同樣是量寬
年代，表現不濟，很多人已完全放棄，但正是這種極度悲觀的態度，意味著估值也明顯超值。
　　可以預見，上述趨勢不是短期，尤其觀乎近期表現，即使美股偶有回吐之日，港股擺脫了以
往人家跌港股跌更多，先天下之憂而憂的格局，反而是一片樂觀，勇往直前，沒有稍為停下腳步
等美股的意欲。如此一來，不就說明了，資金流向，人心所趨，正是如此。
　
＊獲利回吐短暫，資金流向老實＊
　
　　事實上，本來認為，年關在即，節日氣氛下，很多人大有先行獲利回吐的誘因，然而，上述
的獲利回吐行動，還不夠幾天，便已一舉突破高位，資金流向最老實，要騙也要有錢才可以在圖
表上劃出軌跡，但如此大規模的動作，不是個股，而是整個大市，不是一兩天，而是幾個月，則
不可以勉強說是圖表上操作設局了。
　
＊傳統板塊論資產數估值佔優＊
　
　　即市部署而言，大家不難發現，中長線而言，很多舊經濟論估值數資產的，例如商場物業收
租股，在去年至今表現神勇，令很多人跌眼鏡，升完再升，比起一時反彈轉眼間又急跌的新經濟
股，顯然，正如之前在此分析道，傳統股份在港股更顯重要，迎經濟估值則難復舊觀矣。
　
＊擺脫多年弱勢，港股年內起碼挑戰二萬五＊
　
　　股指點位方面，很多人是傾向逐級挑戰的，但其實，如果港股真的擺脫之前多年的弱勢，則
起碼要擺脫多年來的中間位２５０００，如今看來很遙遠，但正如之前說過，去年低位反彈至今
，不也是大幅度嗎？
　
冬天已經來了，春天還會遠嗎？　《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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