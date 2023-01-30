《台股攻略－黃振宇》台股兔年開紅盤，今日重上萬五點關口

《台股攻略》由於台股在春節期間休市，美股市場的大型科技股大升，刺激台股多隻電子股

補漲，台股今日（３０日）踏入兔年首個交易日開紅盤，市場預計美聯儲局放緩加息步伐，電子

及金融等板塊領漲，指數以１５４９３點高位收市，升５６０點，成交金額突破新台幣３０００

億元以上，達新台幣３２９７﹒２億元，三大法人合計淨買入新台幣８２７﹒４１億元，其中外

資錄得淨買入新台幣７２２﹒１９億元，創下單日次高淨買入紀錄。

電子權值股走勢大好，台積電在資金追捧下，以新台幣５４３元高位收市，升８％，股價創

半年新高，市值重返新台幣１４兆元；聯電表現不俗，收新台幣４８﹒８元，升６﹒２％；世界

漲停，收新台幣１０１元；聯發科升６﹒６％，日月光投控升３﹒５％，台達電升０﹒９％，其

他電子股同步獲資金追捧，包華碩、南亞科及研華等均升３％至４％；ＡＢＦ載板大廠欣興升超

過７％，南電升近５％，面板雙虎的友達及群創分別升５﹒１％及４﹒８％。ＩＣ設計股走勢強

勁，力智、昇佳電子、祥碩、矽力－ＫＹ及鈺太紛紛漲停。金融股亦成今日焦點，台新金升

５﹒７％、玉山金升３﹒１％，合庫金、群益證、富邦金均升逾２％。航運股漲跌互見，貨運三

雄的萬海升２﹒７％，長榮及陽明均跌超過１％。散裝航運股的裕民、新興及中航均升１％至

２％。航空雙雄長榮航升１﹒８％，華航升２﹒１％。

春節期間，國際股市表現回穩，投資氣氛暢旺，預料台股呈大漲小回格局，惟美聯儲局將於

本周四公布議息結果，消息或影響大市震盪，建議投資不宜過份進取。此外，現階段可留意今日

走勢較強的電子股，及受惠經濟陸續復甦的金融股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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