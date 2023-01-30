《窩輪豪情－梁業豪》暫時不易大幅回挫

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、能源業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為騰訊

（００７００）、安踏體育（０２０２０）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首

選東方海外（００３１６）、國泰航空（００２９３）與恒安國際（０１０４４）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費業、電訊業與能源業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油、安踏體育與中國移動

（００９４１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選東方海外、國泰航空與百濟神州（０６１６０）

。

恒指陰陽燭日線圖上，指數仍在嘗試升破保歷加通道頂部，不肯回落。５個主要技術分析指

標皆屬利好，加上今天（３０日）為１月份期貨、期權到期日，一般而言，淡友大戶不會急於大

舉反擊。換言之，明天（３１日）１月份場外股票期權到期前，港股不易大幅回挫。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

