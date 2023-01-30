《談國論企－黎偉成》中國要以「國家力量」反制「美多國」惡力

《談國論企》中國須採取「國家力量」政策和措施，以反制甚至痛擊美國近期改以「國家力

量」圍堵打壓，特別是在高尖技術層次的芯片供應和生產的封殺，確保本國的科技業、製造業、

新經濟產業等行業的企業，能夠在合法合理而又更不受外來惡勢力干擾，保持正常的生產和供應

。中國宜考慮對美霸劣行訴諸於國際，更要以國家力量支持企業的研發、產銷高尖芯片，確保國

民經濟邁步不斷穩中有進的發展。



＊美國不按章打壓顯其虛弱恐懼乏自信＊



必須指出的，是美國多年來不斷誣衊中國單憑盜版、偷竊、抄襲甚至強逼技術轉移等劣控，

發展製造等工業以至整體國民經濟，惟中國在最近一個年代自力更新、自我創新的從移動５Ｇ的

積極研發和生產，到５Ｇ＋的智能家居、智能工廠、智能交通等應用層面，以至新能源汽車、太

陽能裝備等製造業商品，許許多多方面都取得良好、優異的成果，美國才驚覺原來中國急急趕上

來，遂先是以所謂「國家安全」為理由的對中國的科技企業、人員作下三濫的「制裁」和封殺，

到最近更是擴而大之的惡向禁止對華輸出高精密芯片，和以「不同意識形態」作幌子欲聯同其他

國家禁售製芯片的光刻機，欺人太甚之餘，盡顯美帝國霸權主義者暴露出其虛弱性、缺乏自信甚

至極度恐懼。

凡此種種，中國不妨考慮採取「國家力量」模式，應對美國近年基本形成的「國家力量」式

的打壓中國企業、人員以至行業、技術研發生產的劣行，就是以「國家力量」支持本國的科技與

經濟，其中一個主項就是芯片，理由和做法：（一）芯片是日常用類的電子設備產品等、工業類

的汽車產品等，更是航空航天的重要製造命脈，是絕對不可或缺，而中國受到美國以「國家力量

」打壓的，是高、中類芯片，即美國是要封殺中國在科技製造業、新尖重工業等產業、行業，也

就是要卡脖子使中國經濟無法提質發展，甚至生產受到嚴重限制，拖後腿的結果當然是力圖使中

國落後。

要指出，中國現時所研發和生產的芯片，很主要是中、中高檔次的芯片，並支持到製造工業

生產中高檔的產品，要提升生產和產品素質，就需要更高層次的高尖端芯片，而這是美國在芯片

卡脖子惡行重點之所在，但（二）中國是足夠的條件和力量，支持企業研發所需的高尖芯片，讓

所產的各種各樣商品、服務升級提質，做法有（Ｉ）支持大中企業與院校掛勾，進行深度和有效

的研發，使芯片具備高度和廣泛的應用性；（ＩＩ）鼓勵企業把研發成功的芯片技術，轉讓予其

他相關企業。

還有是（ＩＩＩ）設立特別稅項，對研發有高度應用性的中高尖芯片的企業，予以稅項優惠

，甚至對相關企業、研發機構給予獎勵和加以表揚。



＊建議設基金鼓勵高尖科技研發挺經濟＊



更重要的是（ＩＶ）設立全國性和全面的科學技術研鼓勵發展基金，主要立項是芯片，是因

其高度重要性，當然會有其他重要項目，基金所涉資金應該是數以億元人民幣，理由為研發和成

功產生應用芯片，需要相當巨大的財力、優秀的人力和可觀的物力支持不可。據了解，台灣地區

的台積電，每年投放於芯片的研發就要１００億美元左右；而一個比較重要的芯片研發費用，動

不動就１００萬美元，是單一企業甚至芯片研發企業不易負擔之數，如中國政府能夠建立基金支

持芯片等重要科技項目研發，當然是好事。

建議（三）中國考慮在適當的時候，向國際社會對美國在芯片單邊霸道的行徑，提出強烈的

指控，特別是美國一旦聯同其他國家禁售與製造芯片的光刻機，更要對涉事的相關國家採取相應

的反制和反擊措施。中國甚至可以就美方的單邊霸道劣行，向國際貿易組織ＷＴＯ等國際機構投

訴、備案；和適當時在國際商業場合適當地對美霸行表反對，即使美國繼續以「國家安全」、所

謂「不同意識形態」作「反擊」，而毫不讓步，就讓它自露其醜也好。中國千萬不要吃了大虧，

就求其回應，要設法讓美霸權主義者吃點大苦也好。

尤其是美國過去幾年在重大科技項目、大型企業和頗多經濟範疇進行毫不留情和霸道的對華

打壓，更憑空造假、惡意誣衊以聯同其他國家以「不同意識形態」為由在政治、外交、軍事、主

權甚至防疫多方面，等中國進行惡意的挑釁打壓。建議中國重新「國家力量」加大對尤以企業為

主的經濟社會提質發展的支持力量，和強化對世界各國的合作。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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