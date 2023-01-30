富豪、百利保主力部署西營盤及九肚山項目，全年樓價料升５－８％

《經濟通通訊社３０日專訊》富豪物業代理董事衞振聲在新春團拜活動上表示，今年主力部

署兩個項目，分別為西營盤皇后大道西１６０號「尚瓏」及九肚山「富豪．山峯」。他稱，前者

於去年第四季完成交樓，尚餘１２３伙未售出，公司打算將其中２０％單位出租，料呎租介乎

７０－８０元；其餘則作現樓發售，首季預期開放示位參觀。前者項目單位加舖位總值１５億元

。

至於九肚山「富豪．山峯」項目，他表示，該項目至今售逾４０％單位，套現逾４０億元。

在中港通關之後，公司現正考慮推出付款計劃、優惠等予國內人士。項目預期總值４５億元。

至於３個位於深水埗、長沙灣及筲箕灣的舊樓地盤，其中，海壇街２２７Ｂ－２２７Ｃ號地

盤已完成強拍，待完成收購後快將拆卸及進行建築工程；青山道２９１－２９３號及３０１－

３０３號地盤尚餘部份單位未被收購，並冀年內完成強拍程序及統一業權；筲箕灣金華街９－

１９號地盤完成拆樓，但仍在考慮發展潛力，他稱，若市況及建築進度良好，該項目將儘快推出

市場。該３個地盤共總樓面面積為１０多萬平方呎。



＊全年樓價料升５％－８％，倡政府調整ＤＳＤ＊



衞振聲估計，今年全年樓價錄５％－８％升幅，而因經濟等影響，上半會樓價料平穩發展；

隨美國加息預期見頂及本港掌握通關後的經濟數據，下半年樓價預期好轉。

政府下月將宣布新一份《財政預算案》，衞振聲認為，政府可調整「雙倍印花稅」

（ＤＳＤ），如港人購買第２套物業時，該稅項可為首置物業印花稅的雙倍水平，而不需劃一收

取１５％。

投地方面，他稱集團會考慮各方面因素，若地皮合適，發展商「計到數」則會入標。他亦表

示，若市民信心恢復，發展商貨如輪轉，或較困難出現流標。（ｒｈ）

