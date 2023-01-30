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30/01/2023 18:15

【新冠感染】港府網顯示新增３５８宗核酸陽性個案，再多５患者亡

　　《經濟通通訊社３０日專訊》醫管局由今日起停止透過新聞稿每日公布公立醫院新冠病毒個
案的最新情況，只會於網上公布核酸檢測確診數字及醫生和醫院報告的死亡個案數字。據
２０１９冠狀病毒病網頁顯示，本港今日新增３５８宗「化驗所陽性核酸檢測」個案，但不代表
全港所有２０１９冠狀病毒病之個案。另外多５宗與新冠病毒有關的死亡個案。（ｃｌ）

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