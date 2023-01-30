  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2023 16:57

【聚焦人幣】人幣即期兔年開紅門，收漲２２６點子報６﹒７５１４

　　《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開高
收，日內在６﹒７４２９至６﹒７８００之間波動，收盤報６﹒７５１４，較上個交易日４時
３０分收盤價升２２６點子，結束兩連跌，並企上１月１６日以來高位。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）升幅收窄，現升４５點子，報６﹒７５１０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６２６，較上個交易日升７６點子，結
束四連貶；上個交易日（２０日）報６﹒７７０２。
　
＊疫情未見反彈、市場持續回暖等助人民幣反彈＊
　
　　交易員稱，春節期間中國消費恢復強勁，新冠疫情未見明顯反彈，資本市場持續回暖等均助
力人民幣反彈。市場人士並表示，美指反彈亦限制人民幣表現，本周美國聯儲局、英國央行和歐
洲央行都將公布利率決議，關注美指走向帶來的擾動；另外本周中國將公布的最新一期的採購經
理人指數亦將為人民幣提供更多指引。
　　中金公司外匯團隊稱，疫後經濟恢復是近期中國經濟的主題，而目前整體來看經濟的修復速
度高於預期，與此同時，境外資金對中國股市展現出更多關注。中金並表示，２月中國公布經濟
數據不多，匯率季節性不明顯，或更多收到美元指數的影響。２月美元人民幣匯率的中樞或趨於
平穩，中樞在６﹒８０附近，區間為６﹒６５－６﹒９５。（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2023
板塊輪動傳統股受捧　煤氣曾飆逾半成新地八連升　仲有邊隻可追落後？
人氣文章專訪30/01/2023
【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力　聯儲若減息勢反害美股
人氣文章專訪30/01/2023
【專訪】陶冬：日本央行改弦更張　高難度或釀黑天鵝（有片）
人氣文章FOCUS30/01/2023
【FOCUS】春節消費井噴　啟「拼經濟」序曲
人氣文章財經熱話30/01/2023
春節5G網絡流量大升　三大電訊商上客量穩增　大行紛上調目標逆市造好
人氣文章財經熱話30/01/2023
《午市前瞻》恒指回吐有利建好倉 贛鋒有得升 中電值博過煤氣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金