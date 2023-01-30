【聚焦人幣】人幣即期兔年開紅門，收漲２２６點子報６﹒７５１４

《經濟通通訊社３０日專訊》兔年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開高

收，日內在６﹒７４２９至６﹒７８００之間波動，收盤報６﹒７５１４，較上個交易日４時

３０分收盤價升２２６點子，結束兩連跌，並企上１月１６日以來高位。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）升幅收窄，現升４５點子，報６﹒７５１０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６２６，較上個交易日升７６點子，結

束四連貶；上個交易日（２０日）報６﹒７７０２。



＊疫情未見反彈、市場持續回暖等助人民幣反彈＊



交易員稱，春節期間中國消費恢復強勁，新冠疫情未見明顯反彈，資本市場持續回暖等均助

力人民幣反彈。市場人士並表示，美指反彈亦限制人民幣表現，本周美國聯儲局、英國央行和歐

洲央行都將公布利率決議，關注美指走向帶來的擾動；另外本周中國將公布的最新一期的採購經

理人指數亦將為人民幣提供更多指引。

中金公司外匯團隊稱，疫後經濟恢復是近期中國經濟的主題，而目前整體來看經濟的修復速

度高於預期，與此同時，境外資金對中國股市展現出更多關注。中金並表示，２月中國公布經濟

數據不多，匯率季節性不明顯，或更多收到美元指數的影響。２月美元人民幣匯率的中樞或趨於

平穩，中樞在６﹒８０附近，區間為６﹒６５－６﹒９５。（ｊｔ）

