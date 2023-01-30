《日入而息》外匯基金去年蝕２０２４億歷來最多，港股插６１９點

《今天重點》

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金管局表示外匯基金去年投資虧損２０２４億元；余偉文稱去年外匯基金投資虧損金額歷年來最

大，無直接投資ＦＴＸ；余偉文料今年資產價格持續波動，外匯基金將作防禦性部署

國泰（００２９３）日本繼續設限，須取消部分２月３日至３月２日往返港日航班；香港快運再

取消２月１７日至３月２日往來日本共６０班航班

雷軍內部信：小米調整組織架構，設兩個關鍵委員會

恒地一部推５盤涉二千五伙，啟德及深水埗新盤下月推；恒地二部：啟德承豐道２２號合資項目

料３月推，傾向招標推售

富豪、百利保主力部署西營盤及九肚山項目，全年樓價料升５－８％

新世界（０００１７）料今年推６項目，首季３啟德新盤先出擊

新地（０００１６）推屯門ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期，涉７２９伙

何永賢稱經調整後簡約公屋造價減省約９﹒５億元；簡約公屋九成位處巿區或新巿鎮，月租低至

７８０元；何永賢料簡約公屋首階段２１００伙最快下財年落成；對隔離設施改作簡約公屋用途

持開放態度

據報中國國企或援俄在烏作戰，外交部表示毫無根據訛詐

美日荷限制向華出口半導體設備，外交部表示損人不利己

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《即日市況》

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恒指低收６１９點報２２０６９，碧桂園瀉逾８％，阿里健康挫８％

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《深滬股市》

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兔年首日外資流入逾年高，滬綜指衝高僅收升０﹒１％

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《美元匯價》

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聯儲未必即時轉向，美元仍有反彈機會

歐元最新報１﹒０９１０╱１４，日圓最新報１２９﹒９４╱９５

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《公司業績》

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筆克遠東（００７５２）全年純利升１８﹒８％至１﹒６億元，息６仙

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《公司資訊》

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歐康維視生物（０１４７７）任命阮添士為首席財務官

紛美包裝（００４６８）股份已於今早聯交所主板暫停買賣

呷哺呷哺（００５２０）春節收入按年大升１﹒２６倍

信和集團位列全球可持續發展企業１００強

恒地（０００１２）今年推５盤涉二千五伙，啟德及深水埗新盤下月推；恒地二部：啟德承豐道

２２號合資項目料３月推，傾向招標推售

中國石化（００３８６）投資設立智能機器人公司，註冊資本１億元

京東（０９６１８）印尼子公司３月底停止所有服務

國泰（００２９３）日本繼續設限，須取消部分２月３日至３月２日往返港日航班

富豪、百利保主力部署西營盤及九肚山項目，全年樓價料升５－８％

小鵬汽車（０９８６８）委任長汽前總經理王鳳英為公司總裁；小鵬旗下小鵬匯天飛行汽車於內

地首獲特許飛行證

據報百度（０９８８８）將於３月推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智能聊天機器人

華懋集團斥近３﹒５億英鎊收購倫敦商廈

雷軍內部信：小米調整組織架構，設兩個關鍵委員會

中國互聯網投資（００８１０）不知悉任何股價及成交量波動的原因

新世界（０００１７）料今年推６項目，首季３啟德新盤先出擊

新地推（０００１６）屯門ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期，涉７２９伙

電視廣播（００５１１）公開信指控毫無根據，黃金時段收視率維持２５點以上

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《國企紅籌》

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中國光大水務（０１８５７）擬發第一期中期票據

新天綠色能源（００９５６）去年上網電量按年增４﹒３％

榮昌生物（０９９９５）治療重症肌無力新藥臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准

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《神州民企》

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三巽集團（０６６１１）去年累計合同銷售金額按年跌７０﹒２％

恒大地產等被強制執行１﹒６８億元人民幣

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《中國要聞》

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神州租車表示春節全國平均出租率近９０％，創新高

據報國務委員王毅將於２月訪問莫斯科

國家鐵路局表示鼓勵開展新能源商品汽車鐵路運輸業務

深圳去年ＧＤＰ增３﹒３％，北上廣深一線城市中居首

深圳集中開工首批２６６個重大項目，騰訊京東加碼投資

交通部表示２９日發送旅客４９２３萬人次，增７２％；春節累發送旅客８﹒９億人次，按年升

５６％

銀保監表示鼓勵財產保險業積極開展風險減量服務

上海與中國五礦就產城融合等方面簽署戰略合作協議

商務部表示去年網絡零售市場穩步增長；去年服務貿易較快增長，旅行服務進出口恢復；春節重

點零售餐飲企業銷售額同比增６﹒８％

雄安新區一季度４３個項目集中開工，總投資４１６億

人行１７３０億逆回購利率持平，三日收水２４９０億；繼續創新數字人民幣應用，與傳統電子

支付聯通

滬去年人均可支配收入近８萬人幣，全國居首

春節消費回暖，旅遊收入增１﹒３倍，恢復疫情前八成；春節期間試點地區數字人民幣活動金額

超１﹒８億元

進出口行與工銀標準銀行達成首筆貸款合作

內地春節樓市成交按年跌１４％，三四線現返鄉置業潮

據報鄭州有銀行首套房貸利率由４﹒１％降至３﹒８％

銀聯表示春節期間境外ＡＴＭ及商家銀聯卡交易額增六成

去年全國發行新增地方政府債券４７５６６億元

微信春節線下商業支付交易量增２３％，短視頻發布量大漲１﹒７倍

去年財收增０﹒６％支出增６﹒１％，證券印花稅增

移民局表示春節期間居民出境７４萬人次，升９３﹒７％

上海公安高層調整，副市長張亞宏兼任黨委書記

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《寶島快訊》

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台股兔年首日大漲３﹒８％破萬五關，台積電急升８％

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《俄烏開戰》

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北約將領表示成員國應強化軍事，準備與俄羅斯直接對抗

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《國際要聞》

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北韓解除首都防疫禁令，外務省否認對俄售武

日本長野縣滑雪場雪崩，警方搜索２名失蹤外國遊客

特朗普首度競選總統巡訪，矢言２４小時結束俄烏戰爭

美卿到訪前中東局勢惡化，以巴爆衝突，無人機襲伊朗

英國保守黨主席查學禮捲入稅務醜聞，被解除黨內職務

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《外圍經濟》

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巴西和阿根廷倡建共同貨幣，克魯曼發文譏「發夢」

德州石油和天然氣生產商被告知要為冬季風暴做好準備

日本１０年期債券盈虧平衡通脹率升至０﹒７４％

晶片行業面臨危機，存貨累積及訂單減少

歐洲央行及英倫銀行或將政策利率上調０﹒５厘

澳洲通脹超預期提升央行加息前景，債券孳息率大升

美債市場今年的回升即將迎來首個重大考驗

蘋果ＡＲ╱ＶＲ產品的前景或不似預期，不受市場歡迎

鮑威爾或避免重蹈覆轍，成功應對通賬及避免硬著陸

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《大國博弈》

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美共和黨眾議員警告中美２０２５年「很大機會」開戰

被指為俄僱傭兵組織提供衛星影像，天儀表示不涉及軍事

據報中國國企或援俄在烏作戰，外交部表示毫無根據訛詐

美日荷限制向華出口半導體設備，外交部表示損人不利己

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《其他消息》

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陳茂波料財赤逾千億，預告減派糖轉採中間偏鬆政策

民建聯促設ＫＰＩ，五年內逐步取締劣質劏房

金管局表示外匯基金去年投資虧損２０２４億元

余偉文稱去年外匯基金投資虧損金額歷年來最大，無直接投資ＦＴＸ；余偉文料今年資產價格持

續波動，外匯基金將作防禦性部署

春節黃金周入境澳門旅客按年升３倍，酒店平均入住率８６％

澳門優化市場環境吸引新型金融機構，擬設金融科技臨時許可制度

香港快運再取消２月１７日至３月２日往來日本共６０班航班

深股通額度全日用１０４億元，外資流入創近１４個月高；滬股通額度全日用１０５億元，外資

大幅流入１８６億元

中原料去年私人住宅落成量升４７％至２１１６８伙

何永賢稱經調整後簡約公屋造價減省約９﹒５億元；簡約公屋九成位處巿區或新巿鎮，月租低至

７８０元；何永賢料簡約公屋首階段２１００伙最快下財年落成；對隔離設施改作簡約公屋用途

持開放態度

春節後首周末，十大屋苑成交續旺

啟德簡約公屋鄰近地鐵站，最高１８層提供１﹒０７萬伙

ＴＶＢ小股東發公開信詳列管理層七大過失，要求周五前回應

建行亞洲與富衛香港再度達成銀保合作長期協議

調查指亞太區零售商跨境擴張目的地，首選內地一線城市香港第二位

施永青稱若市況良好，全年樓價料升８－１０％

前地產代理承認詐騙匯豐及按揭證券公司按揭貸款４９０萬元

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《新冠感染》

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衛健委表示疫情穩步下降，中疾控稱沒有發現新變異株

中疾控表示春節期間疫情未明顯反彈，本輪疫情已近尾聲

今日起快測確診毋須呈報，新聞公告取消

勞聯呼籲政府為僱主提供新冠病假指引

國家藥監局批准兩新冠藥上市，涉先聲藥業、君實生物

澳門酒店房價恢復至疫情前水平

狄志遠稱將提出成立委員會檢討抗疫工作

珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月

社署表示確診者恩恤現金津貼下月１４日起停止申請

譚耀宗冀李家超明日宣布取消通關核酸檢測

部分公院新冠門診滿額，醫管局稱未釋放全部名額

南韓即日起取消室內強制佩戴口罩令，高風險場所例外

楊何蓓茵呼籲市民適時打針，確保撤口罩令後保護仍足

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