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即市新聞

30/01/2023 19:08

《日入而息》外匯基金去年蝕２０２４億歷來最多，港股插６１９點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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金管局表示外匯基金去年投資虧損２０２４億元；余偉文稱去年外匯基金投資虧損金額歷年來最
大，無直接投資ＦＴＸ；余偉文料今年資產價格持續波動，外匯基金將作防禦性部署　　　　　
國泰（００２９３）日本繼續設限，須取消部分２月３日至３月２日往返港日航班；香港快運再
取消２月１７日至３月２日往來日本共６０班航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雷軍內部信：小米調整組織架構，設兩個關鍵委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地一部推５盤涉二千五伙，啟德及深水埗新盤下月推；恒地二部：啟德承豐道２２號合資項目
料３月推，傾向招標推售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富豪、百利保主力部署西營盤及九肚山項目，全年樓價料升５－８％　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）料今年推６項目，首季３啟德新盤先出擊　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）推屯門ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ｂ期，涉７２９伙　　　　　　　　　　　
何永賢稱經調整後簡約公屋造價減省約９﹒５億元；簡約公屋九成位處巿區或新巿鎮，月租低至
７８０元；何永賢料簡約公屋首階段２１００伙最快下財年落成；對隔離設施改作簡約公屋用途
持開放態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國國企或援俄在烏作戰，外交部表示毫無根據訛詐　　　　　　　　　　　　　　　　　
美日荷限制向華出口半導體設備，外交部表示損人不利己　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收６１９點報２２０６９，碧桂園瀉逾８％，阿里健康挫８％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　兔年首日外資流入逾年高，滬綜指衝高僅收升０﹒１％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　聯儲未必即時轉向，美元仍有反彈機會　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０９１０╱１４，日圓最新報１２９﹒９４╱９５
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　筆克遠東（００７５２）全年純利升１８﹒８％至１﹒６億元，息６仙
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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歐康維視生物（０１４７７）任命阮添士為首席財務官　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紛美包裝（００４６８）股份已於今早聯交所主板暫停買賣　　　　　　　　　　　　　　　　
呷哺呷哺（００５２０）春節收入按年大升１﹒２６倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信和集團位列全球可持續發展企業１００強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）今年推５盤涉二千五伙，啟德及深水埗新盤下月推；恒地二部：啟德承豐道
２２號合資項目料３月推，傾向招標推售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國石化（００３８６）投資設立智能機器人公司，註冊資本１億元　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）印尼子公司３月底停止所有服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）日本繼續設限，須取消部分２月３日至３月２日往返港日航班　　　　　　
富豪、百利保主力部署西營盤及九肚山項目，全年樓價料升５－８％　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）委任長汽前總經理王鳳英為公司總裁；小鵬旗下小鵬匯天飛行汽車於內
地首獲特許飛行證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報百度（０９８８８）將於３月推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智能聊天機器人　　　　　　
華懋集團斥近３﹒５億英鎊收購倫敦商廈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雷軍內部信：小米調整組織架構，設兩個關鍵委員會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國互聯網投資（００８１０）不知悉任何股價及成交量波動的原因　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）料今年推６項目，首季３啟德新盤先出擊　　　　　　　　　　　　　　
新地推（０００１６）屯門ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ｂ期，涉７２９伙　　　　　　　　　　　
電視廣播（００５１１）公開信指控毫無根據，黃金時段收視率維持２５點以上　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國光大水務（０１８５７）擬發第一期中期票據　　　　　　　　　　
　　新天綠色能源（００９５６）去年上網電量按年增４﹒３％　　　　　　
　　榮昌生物（０９９９５）治療重症肌無力新藥臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　三巽集團（０６６１１）去年累計合同銷售金額按年跌７０﹒２％
　　恒大地產等被強制執行１﹒６８億元人民幣　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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神州租車表示春節全國平均出租率近９０％，創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報國務委員王毅將於２月訪問莫斯科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家鐵路局表示鼓勵開展新能源商品汽車鐵路運輸業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳去年ＧＤＰ增３﹒３％，北上廣深一線城市中居首　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳集中開工首批２６６個重大項目，騰訊京東加碼投資　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通部表示２９日發送旅客４９２３萬人次，增７２％；春節累發送旅客８﹒９億人次，按年升
５６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示鼓勵財產保險業積極開展風險減量服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海與中國五礦就產城融合等方面簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示去年網絡零售市場穩步增長；去年服務貿易較快增長，旅行服務進出口恢復；春節重
點零售餐飲企業銷售額同比增６﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雄安新區一季度４３個項目集中開工，總投資４１６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１７３０億逆回購利率持平，三日收水２４９０億；繼續創新數字人民幣應用，與傳統電子
支付聯通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滬去年人均可支配收入近８萬人幣，全國居首　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節消費回暖，旅遊收入增１﹒３倍，恢復疫情前八成；春節期間試點地區數字人民幣活動金額
超１﹒８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
進出口行與工銀標準銀行達成首筆貸款合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地春節樓市成交按年跌１４％，三四線現返鄉置業潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報鄭州有銀行首套房貸利率由４﹒１％降至３﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀聯表示春節期間境外ＡＴＭ及商家銀聯卡交易額增六成　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年全國發行新增地方政府債券４７５６６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微信春節線下商業支付交易量增２３％，短視頻發布量大漲１﹒７倍　　　　　　　　　　　　
去年財收增０﹒６％支出增６﹒１％，證券印花稅增　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
移民局表示春節期間居民出境７４萬人次，升９３﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海公安高層調整，副市長張亞宏兼任黨委書記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股兔年首日大漲３﹒８％破萬五關，台積電急升８％
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　北約將領表示成員國應強化軍事，準備與俄羅斯直接對抗
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　北韓解除首都防疫禁令，外務省否認對俄售武　　　　
　　日本長野縣滑雪場雪崩，警方搜索２名失蹤外國遊客　
　　特朗普首度競選總統巡訪，矢言２４小時結束俄烏戰爭
　　美卿到訪前中東局勢惡化，以巴爆衝突，無人機襲伊朗
　　英國保守黨主席查學禮捲入稅務醜聞，被解除黨內職務
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　巴西和阿根廷倡建共同貨幣，克魯曼發文譏「發夢」　
　　德州石油和天然氣生產商被告知要為冬季風暴做好準備
　　日本１０年期債券盈虧平衡通脹率升至０﹒７４％　　
　　晶片行業面臨危機，存貨累積及訂單減少　　　　　　
　　歐洲央行及英倫銀行或將政策利率上調０﹒５厘　　　
　　澳洲通脹超預期提升央行加息前景，債券孳息率大升　
　　美債市場今年的回升即將迎來首個重大考驗　　　　　
　　蘋果ＡＲ╱ＶＲ產品的前景或不似預期，不受市場歡迎
　　鮑威爾或避免重蹈覆轍，成功應對通賬及避免硬著陸　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　美共和黨眾議員警告中美２０２５年「很大機會」開戰　
　　被指為俄僱傭兵組織提供衛星影像，天儀表示不涉及軍事
　　據報中國國企或援俄在烏作戰，外交部表示毫無根據訛詐
　　美日荷限制向華出口半導體設備，外交部表示損人不利己
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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陳茂波料財赤逾千億，預告減派糖轉採中間偏鬆政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民建聯促設ＫＰＩ，五年內逐步取締劣質劏房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示外匯基金去年投資虧損２０２４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文稱去年外匯基金投資虧損金額歷年來最大，無直接投資ＦＴＸ；余偉文料今年資產價格持
續波動，外匯基金將作防禦性部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節黃金周入境澳門旅客按年升３倍，酒店平均入住率８６％　　　　　　　　　　　　　　　
澳門優化市場環境吸引新型金融機構，擬設金融科技臨時許可制度　　　　　　　　　　　　　
香港快運再取消２月１７日至３月２日往來日本共６０班航班　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１０４億元，外資流入創近１４個月高；滬股通額度全日用１０５億元，外資
大幅流入１８６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原料去年私人住宅落成量升４７％至２１１６８伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何永賢稱經調整後簡約公屋造價減省約９﹒５億元；簡約公屋九成位處巿區或新巿鎮，月租低至
７８０元；何永賢料簡約公屋首階段２１００伙最快下財年落成；對隔離設施改作簡約公屋用途
持開放態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節後首周末，十大屋苑成交續旺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德簡約公屋鄰近地鐵站，最高１８層提供１﹒０７萬伙　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＶＢ小股東發公開信詳列管理層七大過失，要求周五前回應　　　　　　　　　　　　　　　
建行亞洲與富衛香港再度達成銀保合作長期協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指亞太區零售商跨境擴張目的地，首選內地一線城市香港第二位　　　　　　　　　　　　
施永青稱若市況良好，全年樓價料升８－１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前地產代理承認詐騙匯豐及按揭證券公司按揭貸款４９０萬元　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　衛健委表示疫情穩步下降，中疾控稱沒有發現新變異株　
　　中疾控表示春節期間疫情未明顯反彈，本輪疫情已近尾聲
　　今日起快測確診毋須呈報，新聞公告取消　　　　　　　
　　勞聯呼籲政府為僱主提供新冠病假指引　　　　　　　　
　　國家藥監局批准兩新冠藥上市，涉先聲藥業、君實生物　
　　澳門酒店房價恢復至疫情前水平　　　　　　　　　　　
　　狄志遠稱將提出成立委員會檢討抗疫工作　　　　　　　
　　珠澳口岸通關場所限次通行措施暫定再延長三個月　　　
　　社署表示確診者恩恤現金津貼下月１４日起停止申請　　
　　譚耀宗冀李家超明日宣布取消通關核酸檢測　　　　　　
　　部分公院新冠門診滿額，醫管局稱未釋放全部名額　　　
　　南韓即日起取消室內強制佩戴口罩令，高風險場所例外　
　　楊何蓓茵呼籲市民適時打針，確保撤口罩令後保護仍足　
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　　（ｚｚ）

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